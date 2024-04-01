Volljährige Kinder, 2. Auflage (E-Book)
- Steuerliche Förderung und Gestaltungsmöglichkeiten
- Rechtliche Besonderheiten
- Vorbereitung der Unternehmensnachfolge
Erscheinungstermin: April 2024
Beschreibung
Es wird viel geredet und spekuliert über die Bedürfnisse und Wünsche der Generationen Y und Z. Was das genau bedeutet, weiß jedoch niemand. Häufig nicht einmal die jungen Menschen selbst. Deshalb ist es wichtig, sie zu fördern und zu begleiten, sich aber auch die eigenen Rechte zu bewahren.
Tatsache ist, dass mit dem 18. Geburtstag für das „Kind“ selbst, aber vor allem auch für seine Eltern ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Was bis dato selbstverständlich war, nämlich Verantwortung der Eltern, Kindergeld, Freibeträge für Kinder und sonstige davon abhängige steuerrechtliche Vergünstigungen gibt es nur noch, wenn die Gründe dafür vorliegen.
Eine Ausbildung beispielsweise ist so ein Grund. Aber auch hier lauern Tücken, denn die Kernfrage lautet: Was ist eine Ausbildung? Wann ist eine Ausbildung beendet? Wann beginnt eine zweite oder gar dritte Ausbildung? Was ist mit studierenden Kindern, die zuhause noch ein Zimmer haben und auch sonst finanziell unterstützt werden? Was ist mit kranken oder behinderten Kindern? Wie werden Auslandsaufenthalte gewertet? Was ist, wenn das Kind während seiner Ausbildung ebenfalls Geld verdient?
Besondere Fragestellungen ergeben sich auch, wenn die Eltern Unternehmer sind und ihre Kinder im eigenen Unternehmen ausbilden, beschäftigen oder frühzeitig auch als (Mit-)Unternehmer einbinden wollen. Ist es besser Vermögen zu verschenken oder zu vererben?
Neben Kindergeld und Steuern sind noch weitere Regelungen, beispielsweise des Unterhalts- und Arbeitsrechts zu beachten.
Ihnen als Steuerberaterin bzw. Steuerberater obliegt es, Ihren Mandantinnen und Mandanten diese Problematiken zu verdeutlichen und rechtliche Fallstricke sowie Lösungswege aufzuzeigen.
Dieses Kompaktwissen gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über die rechtlichen und steuerrechtlichen Änderungen ab Eintritt der Volljährigkeit von Kindern.
Autorin
Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring
Diplom-Kaufmann
Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring, Dipl.-Kfm., hat Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim studiert und dort auch im Fach Betriebswirtschaftliche Steuerlehre zum Dr. rer. pol. promoviert. Sie ist Senior-Professorin der SRH Hochschule Heidelberg (Campus Calw), war bis September 2023 Vertretungsprofessorin an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Lörrach und ist dort weiterhin als freie Dozentin tätig. Über 10 Jahre lang war sie Chefredakteurin für Steuerfachliteratur und GmbH-Publikationen. Seit 1992 führt sie ein Redaktions- und Herausgeberbüro, ist Unternehmensberaterin für Existenzgründung sowie freie Wirtschaftsjournalistin vor allem in den Bereichen GmbH, Steuern, Personal und Kommunikation.
