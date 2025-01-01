Zu viel zu tun: Die besten Strategien für effektives Zeitmanagement
- Gehirn und Zeitmanagement
- Planung und Priorisierung
- Strategien zum Nein-Sagen
Beschreibung
To do or not to do? Morgens 12, abends 22 Punkte auf der Liste? Dieses interaktive Seminar gibt Impulse, wie Sie Ihren Alltag effektiv gestalten, stressige Situationen gut aushalten und mit Terminen agieren, statt immer nur zu reagieren. Sie lernen, wie Ihr Gehirn funktioniert und welche Methoden für Ihr ganz eigenes Zeitmanagement passend sind. Denn wenn man weiß, wie das eigene Gehirn tickt und was man mit dieser Erkenntnis machen kann, ist (fast) alles ganz einfach.
Bitte beachten Sie: Für dieses Seminar benötigen Sie ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) und eine Webcam.
Pausenzeiten
Einheit 1: 09:00 – 10:30 Uhr
Virtuelle Kaffeepause 20 Min
Einheit 2: 10:50 – 12:15 Uhr
Mittagspause 1 Stunde
Einheit 3: 13:15 – 14:45 Uhr
Virtuelle Kaffeepause 20 Min
Einheit 4: 15:05 – 17:00 Uhr
Themen
Unser Gehirn und Zeitmanagement
Gedächtnis und Aufmerksamkeit
Analoges Hirn in digitalen Zeiten
Auf der Suche nach den Störungen
Zeitfresser
Lösungsansätze
Neurowissenschaftlicher Input für die Praxis
Maßnahmen
Planen
Prioritäten setzen
TUN
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
Referentin
Julia Kunz
Diplom-Kulturwirtin, Master of cognitive neuroscience (aon)
