Zu viel zu tun: Die besten Strategien für effektives Zeitmanagement

Was unser Gehirn mit Zeitmanagement zu tun hat.
  • Gehirn und Zeitmanagement
  • Planung und Priorisierung
  • Strategien zum Nein-Sagen
Beschreibung

To do or not to do? Morgens 12, abends 22 Punkte auf der Liste? Dieses interaktive Seminar gibt Impulse, wie Sie Ihren Alltag effektiv gestalten, stressige Situationen gut aushalten und mit Terminen agieren, statt immer nur zu reagieren. Sie lernen, wie Ihr Gehirn funktioniert und welche Methoden für Ihr ganz eigenes Zeitmanagement passend sind. Denn wenn man weiß, wie das eigene Gehirn tickt und was man mit dieser Erkenntnis machen kann, ist (fast) alles ganz einfach.

Bitte beachten Sie: Für dieses Seminar benötigen Sie ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) und eine Webcam.

Pausenzeiten
Einheit 1: 09:00 – 10:30 Uhr

Virtuelle Kaffeepause 20 Min

Einheit 2: 10:50 – 12:15 Uhr

Mittagspause 1 Stunde

Einheit 3: 13:15 – 14:45 Uhr

Virtuelle Kaffeepause 20 Min

Einheit 4: 15:05 – 17:00 Uhr

Themen

  • Unser Gehirn und Zeitmanagement

    • Gedächtnis und Aufmerksamkeit

    • Analoges Hirn in digitalen Zeiten

  • Auf der Suche nach den Störungen

    • Zeitfresser

    • Lösungsansätze

    • Neurowissenschaftlicher Input für die Praxis

  • Maßnahmen

    • Planen

    • Prioritäten setzen

    • TUN

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
  • Kanzleiführungskräfte

Digitale Seminarunterlage

Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.

Referentin

Julia Kunz

Diplom-Kulturwirtin, Master of cognitive neuroscience (aon)

Termine

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online Event
Di, 10.03.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 25.06.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 06.10.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Plätze:

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

