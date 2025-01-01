To do or not to do? Morgens 12, abends 22 Punkte auf der Liste? Dieses interaktive Seminar gibt Impulse, wie Sie Ihren Alltag effektiv gestalten, stressige Situationen gut aushalten und mit Terminen agieren, statt immer nur zu reagieren. Sie lernen, wie Ihr Gehirn funktioniert und welche Methoden für Ihr ganz eigenes Zeitmanagement passend sind. Denn wenn man weiß, wie das eigene Gehirn tickt und was man mit dieser Erkenntnis machen kann, ist (fast) alles ganz einfach.

Bitte beachten Sie: Für dieses Seminar benötigen Sie ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) und eine Webcam.

Pausenzeiten

Einheit 1: 09:00 – 10:30 Uhr

Virtuelle Kaffeepause 20 Min

Einheit 2: 10:50 – 12:15 Uhr

Mittagspause 1 Stunde

Einheit 3: 13:15 – 14:45 Uhr

Virtuelle Kaffeepause 20 Min

Einheit 4: 15:05 – 17:00 Uhr