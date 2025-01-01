Legitimiert durch die DATEV SmartCard, den DATEV mIDentity oder den DATEV SmartLogin können Sie Transaktionen z. B. bestätigen oder ablehnen. Der Umfang der Möglichkeiten wird von der jeweiligen Anwendung bestimmt. Die Kommunikation zwischen der Anwendung und dem Anwender ist Ende-zu-Ende-verschlüsselt.

SmartVerify mit DATEV SmartCard / DATEV mIDentity

SmartVerify mit DATEV SmartLogin