Legitimiert durch die DATEV SmartCard, den DATEV mIDentity oder den DATEV SmartLogin können Sie Transaktionen z. B. bestätigen oder ablehnen. Der Umfang der Möglichkeiten wird von der jeweiligen Anwendung bestimmt. Die Kommunikation zwischen der Anwendung und dem Anwender ist Ende-zu-Ende-verschlüsselt.
SmartVerify mit DATEV SmartCard / DATEV mIDentity
Anwendungen
Bank online
Bank online benötigt die Funktion SmartVerify für eine 2-Faktor-Authentifizierung, um z. B. Zahlungsaufträge freizugeben.
DATEV-Konto
Sicherheitsmechanismen beim DATEV-Konto benötigen in bestimmten Situationen die Funktion SmartVerify für das zweifelsfreie Erkennen des Anwenders.