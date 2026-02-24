Am 03.03.2026 führt DATEV ein neues Zertifikat für den DATEV-https-Proxy ein.

Die gute Nachricht: In den meisten Fällen ist kein Handeln notwendig, damit Sie als DATEVnet-Kunde weiterhin reibungslos über den Proxyserver secureproxy.services.datevnet.de arbeiten können.

Sie müssen nur tätig werden bei Systemen, auf denen keine DATEV-Programme 19.0 (bereitgestellt ab August 2025) installiert sind oder die nicht mit einem Proxysetter ab Version 1.8 (bereitgestellt ab Februar 2025) in Betrieb genommen wurden.

Bei Bedarf finden Sie die neue Root-CA hier zum Download: