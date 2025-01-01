Voraussetzungen für die Installation des Downloads
Um den Cisco Secure Client Mac OS VPN-Client nutzen zu können, benötigen Sie einen DATEVnet-pro-mobil-Vertrag. In der DATEVnet-Administration muss ein Apple-OS-Gerät für den Zugriff auf den Router konfiguriert sein.
Stecken Sie zum Aufruf des Downloads Ihre DATEV SmartCard oder Ihren DATEV mIDentity.
Ihr Nutzen
Der Cisco Secure Client Mac OS VPN-Client stellt eine sichere Verbindung Ihrer Apple-Geräte via DATEV-Rechenzentrum mit DATEVnet mobil her. Sie können Ihre E-Mails synchronisieren (Exchange Server) oder Terminalserver-Dienste nutzen (WTS). DATEVasp-Nutzer können auf Ihrer DATEVasp-Umgebung arbeiten.
Download
Cisco Secure Client Mac OS