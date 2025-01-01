Um den Cisco Secure Client Mac OS VPN-Client nutzen zu können, benötigen Sie einen DATEVnet-pro-mobil-Vertrag. In der DATEVnet-Administration muss ein Apple-OS-Gerät für den Zugriff auf den Router konfiguriert sein.

Stecken Sie zum Aufruf des Downloads Ihre DATEV SmartCard oder Ihren DATEV mIDentity.