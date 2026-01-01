Voraussetzungen prüfen
Um Ihr Postfach in der DATEV-SmartIT-Umgebung einzurichten, benötigen Sie:
- E-Mail-Adresse
- Startkennwort des Postfachs
Die Anmeldedaten wurden beim Erstellen der Postfächer im SmartIT-Serviceportal ausgegeben. Wie Sie die Kennwörter ändern oder zurücksetzen, finden Sie im DATEV Hilfe-Center, Dokumtent 1003241.
Outlook einrichten
Um Ihr Postfach in Outlook einzurichten, folgen Sie den Schritten im Video. Informationen dazu finden Sie auch im DATEV Hilfe-Center, Dokument 1007144.
E-Mails importieren
- Melden Sie sich bei DATEV-SmartIT an.
- Starten Sie Outlook.
- Klicken Sie oben links im Register auf Datei, dann auf Importieren/Exportieren. Es öffnet sich ein Auswahlmenü.
- Klicken Sie auf Aus anderen Programmen oder Dateien importieren, danach auf Outlook-Datendatei (.pst).
- Wählen Sie bei zu importierende die zuvor exportierte Datei.
- Klicken Sie auf die Weiter.
- Klicken Sie auf die Fertigstellen.
Der Vorgang ist abgeschlossen.
Gratulation - Umstellung abgeschlossen
Sie haben das letzte Modul "Assistent Umstellung Einrichtung Microsoft Exchange" abgeschlossen und können jetzt mit Ihrer DATEV-SmartIT Exchange-Modul arbeiten.
Bei Fragen oder Problemen sind wir gerne unter der Nummer +49 911 319-33555 oder unter folgender E-Mail-Adresse erreichbar: datev-smartit@service.datev.de