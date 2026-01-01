Voraussetzungen prüfen

Um Ihr Postfach in der DATEV-SmartIT-Umgebung einzurichten, benötigen Sie:

  • E-Mail-Adresse
  • Startkennwort des Postfachs

Die Anmeldedaten wurden beim Erstellen der Postfächer im SmartIT-Serviceportal ausgegeben. Wie Sie die Kennwörter ändern oder zurücksetzen, finden Sie im DATEV Hilfe-Center, Dokumtent 1003241.

Outlook einrichten

Um Ihr Postfach in Outlook einzurichten, folgen Sie den Schritten im Video. Informationen dazu finden Sie auch im DATEV Hilfe-Center, Dokument 1007144.

E-Mails importieren

  1. Melden Sie sich bei DATEV-SmartIT an.
  2. Starten Sie Outlook.
  3. Klicken Sie oben links im Register auf Datei, dann auf Importieren/Exportieren. Es öffnet sich ein Auswahlmenü.
  4. Klicken Sie auf Aus anderen Programmen oder Dateien importieren, danach auf Outlook-Datendatei (.pst).
  5. Wählen Sie bei zu importierende die zuvor exportierte Datei.
  6. Klicken Sie auf die Weiter.
  7. Klicken Sie auf die Fertigstellen.
    Der Vorgang ist abgeschlossen.

Gratulation - Umstellung abgeschlossen

Sie haben das letzte Modul "Assistent Umstellung Einrichtung Microsoft Exchange" abgeschlossen und können jetzt mit Ihrer DATEV-SmartIT Exchange-Modul arbeiten.

Bei Fragen oder Problemen sind wir gerne unter der Nummer +49 911 319-33555 oder unter folgender E-Mail-Adresse erreichbar: datev-smartit@service.datev.de 

×
Zurück zur Übersicht