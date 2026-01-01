Als DATEV sehen wir täglich: Digitalisierung ist kein Selbstzweck, sondern nur so gut wie das System, in das sie eingebettet ist. Hier liegt die Parallele zur öffentlichen Verwaltung: Auch der Staat braucht mehr als digitale Produkte. Er braucht ein neues, zukunftsfähiges Betriebssystem, das föderale Kleinteiligkeit überwindet, Standards definiert und echte Automatisierung ermöglicht. Daten müssen Ende-zu-Ende fließen, Formvorgaben durch digitale Identitäten ersetzt, lange Bearbeitungszeiten durch Genehmigungsfiktionen abgelöst werden. Dafür braucht es Führung – auch gegen Widerstände.

Viele DATEV-Mitglieder berichten, wie sehr die Bürokratie ihre Mandanten lähmt. Der DATEV Mittelstandsindex zeigt: Umsatz und Beschäftigung gehen zurück. Dabei könnte der Staat – richtig aufgestellt – ein echter Ermöglicher sein. So, wie Cloudlösungen in Kanzleien neue Freiräume schaffen, kann auch eine digitale Verwaltung Innovation ermöglichen. Ein Blick über die Grenzen zeigt, was möglich wäre: Estland bietet fast alle Verwaltungsleistungen digital an. Im Vergleich dazu hinkt Deutschland laut Bitkom-DESI-Ranking hinterher.

Mut zur Veränderung ist gefragt. Nicht nur technischer Mut, sondern auch struktureller. Es braucht verbindliche Zeitpläne, klare Verantwortlichkeiten – und das Vertrauen, dass Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmer keine potenziellen Problemfälle sind, sondern Partner. Wir als Genossenschaft DATEV leben dieses Modell täglich: Verantwortung als Prinzip. Nicht Investorenlogik, sondern Mitgliederorientierung.