Einmal im Monat stellen wir für Sie im Key-Account-Management eine exklusive Auswahl zusammen – gezielt ausgerichtet auf die Anforderungen großer Kanzleien: strategisch relevante Entwicklungen bei DATEV, praxisnahe Neuerungen sowie Impulse, die Ihre Kanzleientwicklung nachhaltig unterstützen.Kompakt aufbereitet, als PDF zum Download – zuverlässig verfügbar, wenn fundierte Informationen gefragt sind. So bleiben Sie jederzeit informiert.
Kompakt-Info November 2025
Die aktuellen DATEV-Neuerungen und Informationen für August stehen für Sie bereit – kompakt, relevant und direkt aus der Praxis für die Praxis.
Laden Sie sich jetzt die neueste Ausgabe herunter und bleiben Sie auf dem Laufenden.
Neue Angebote aus Wissen und Weiterbildung - November 2025
Ob Fachwissen oder gesetzliche Neuerungen – mit unseren Seminaren, Kanzlei-Beratungen und Fachliteratur bleiben Sie auf Kurs.
Entdecken Sie jetzt die neuen Wissensangebote im November 2025.