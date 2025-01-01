Einmal im Monat stellen wir für Sie im Key-Account-Management eine exklusive Auswahl zusammen – gezielt ausgerichtet auf die Anforderungen großer Kanzleien: strategisch relevante Entwicklungen bei DATEV, praxisnahe Neuerungen sowie Impulse, die Ihre Kanzleientwicklung nachhaltig unterstützen.Kompakt aufbereitet, als PDF zum Download – zuverlässig verfügbar, wenn fundierte Informationen gefragt sind. So bleiben Sie jederzeit informiert.

Cover - Kompakt-Infos Key Account

Kompakt-Info November 2025

Die aktuellen DATEV-Neuerungen und Informationen für August stehen für Sie bereit – kompakt, relevant und direkt aus der Praxis für die Praxis.

Laden Sie sich jetzt die neueste Ausgabe herunter und bleiben Sie auf dem Laufenden.

Download
Frau vor dem Monitor im Büro mit Fachliteratur in der Hand

Neue Angebote aus Wissen und Weiterbildung - November 2025

Ob Fachwissen oder gesetzliche Neuerungen – mit unseren Seminaren, Kanzlei-Beratungen und Fachliteratur bleiben Sie auf Kurs.

Entdecken Sie jetzt die neuen Wissensangebote im November 2025.

Zu den Angeboten