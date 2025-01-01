Grundsätzlich hat nur der Verteidiger, das Recht nach § 147 Abs.1 der Strafprozessordnung (StPO) Akten einzusehen. Das ist im Regelfall ein damit beauftragter Rechtsanwalt. Wenn Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder vereidigter Buchprüfer als Vertreter bei notwendiger Verteidigung agieren, haben auch sie das Recht auf die Akteneinsicht. Dies gilt allerdings nur, wenn die Finanzbehörde das Verfahren selbstständig nach § 392 Abs.1 Abgabenordnung (AO) durchführt, oder, wenn das Gericht diese Verteidigung nach § 392 Abs. 2 AO i.V.m. § 138 Abs. 2 S. 1 StPO genehmigt. Sobald die Finanzbehörde feststellt, dass es sich bei dem Ermittlungsverfahren nicht ausschließlich um eine Steuerstraftat, wie etwa beim Verdacht einer Steuerhinterziehung i.V.m. dem Verdacht der Urkundenfälschung) handelt, hat sie die Strafsache an die Staatsanwaltschaft abzugeben (§ 386 Abs. 2 Nr.1, Abs. 4 AO). Damit stellt sich die Frage der Verteidigung durch Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder vereidigter Buchprüfer in einer solchen Konstellation nicht mehr. Denn eine Verteidigung durch die voranstehenden Berufsträger ist ausschließlich bei reinen Steuerstrafdelikten möglich. Seit einigen Jahren ist der Beschuldigte, der keinen Verteidiger hat, befugt, nach § 147 Abs. 4 StPO die Akten selbst einzusehen. Der vertretene sowie der nicht vertretene Beschuldigte werden damit gleichgesetzt. Das Recht auf Akteneinsicht erfolgt im Regelfall durch einen Antrag bei der zuständigen Behörde. Die Vorschrift des Rechts auf Akteneinsicht nach § 147 StPO wird ergänzt durch Anweisungen der Finanzbehörden (Nr. 35) für das Straf- und Bußgeldverfahren [Steuer-AStBV (St) 2025, BStBl 2025 I S. 574]. Für Finanzbehörden, die anstelle der Staatsanwaltschaften selbständig Steuerstrafverfahren durchführen, gilt die Anwendung der StPO und damit § 147 Abs.1 StPO über § 385 AO entsprechend. Deswegen wird der Antrag auf Akteneinsicht in einem steuerstrafrechtlichen Verfahren bei der zuständigen Bußgeld- und Strafsachenstelle (BuStra) gestellt. Oft wird Antrag auch bei der Steuerfahndungsstelle gestellt, weil irrtümlicherweise davon ausgegangen wird, dass sie dafür zuständig sei. In einem derartigen Fall ist es ratsam, mit der Steuerfahndung Gespräche zu führen, um eine Weiterleitung des Antrags an die zuständige Behörde zu bewirken.