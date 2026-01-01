Bei der Verbundproblematik zeigt sich in den Schriftsätzen ein sehr typisches Bild: Sobald es personelle oder gesellschaftsrechtliche Überschneidungen gibt oder familiäre Nähe erkennbar ist, springt die Bewilligungsstelle häufig auf den sogenannten Verbundverdacht. Dann erfolgt oft kein sauberer Einzelfallabgleich, sondern ein schematisches Vorgehen. Die Begründungen wirken in vielen Fällen phrasenhaft. Sie arbeiten mit allgemeinen Annahmen über angebliche Ausgleichs- und Unterstützungsmechanismen im Hintergrund. Sie setzen damit praktisch schon voraus, was erst festgestellt werden müsste. Aus diesen Standardformeln werden dann harte Rechtsfolgen gezogen. Die Bewilligungsstelle verneint eine isolierte Betrachtung der Antragstellerin, streicht interne Kostenpositionen, rechnet Umsätze hinzu oder behandelt mehrere Rechtsträger wie einen einheitlichen Förderadressaten. Gerade diese fehlende Einzelfallprüfung ist angreifbar. Denn nach der in den Unterlagen angelegten Gegenlinie muss die Bewilligungsstelle die Verbundannahme strukturell herleiten. Sie muss erklären, welche tatsächlichen Einflussbeziehungen bestehen, welche Markt- beziehungsweise Tätigkeitsbezüge relevant sind und warum sich daraus im konkreten Fall genau diese Förderfolgen ergeben.

Bloße Nähe, identische Personen oder familiäre Verbindung reichen dafür nicht aus. Ebenso wenig genügt es, nur mit „typischerweise“ und „regelmäßig“ zu argumentieren, ohne die konkrete Struktur des Mandanten nachvollziehbar zu erfassen oder abzuwägen. In dieses Bild passt auch ein Punkt, der in der Praxis häufig übersehen wird und den die Schriftsätze ausdrücklich mitdenken: Nicht jede vermietende „Einheit“, die die Bewilligungsstelle in ihre Verbundüberlegungen einbezieht, ist überhaupt ein förderrechtlich relevantes Unternehmen. Gerade bei Mietkonstellationen wird nicht selten eine Privatperson, die im Rahmen privater Vermögensverwaltung an die operative Gesellschaft vermietet, faktisch, wie ein weiteres Verbundunternehmen behandelt. Dann werden Einnahmen oder Strukturen rechnerisch hinzugesetzt oder interne Mietzahlungen werden allein wegen der Nähekonstellation problematisiert. Auch hier fehlt in der Praxis oft die notwendige Vorprüfung. Bevor überhaupt die Folgen für ein Verbundunternehmen gezogen werden, muss die Bewilligungsstelle sauber klären, ob auf der Vermieterseite überhaupt ein Unternehmen im relevanten Sinn vorliegt oder ob es sich lediglich um eine private Vermögensverwaltung handelt. Erst wenn diese Grundfrage beantwortet ist, darf die Bewilligungsstelle in die eigentliche Verbundprüfung einsteigen und daraus Konsequenzen für Fixkosten, Umsätze oder Antragslogik ableiten. Und selbst dann muss sie die Folgerungen konsistent ziehen. Wenn sie einzelne interne Positionen streicht oder Strukturen zusammenzieht, muss sie die Gesamtstruktur nachvollziehbar und widerspruchsfrei abbilden, statt nur selektiv dort zu konsolidieren, wo es zur Kürzung passt.