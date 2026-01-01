In den Handlungsempfehlungen des ZIA, die im Februar 2024 aktualisiert wurden (Green Lease 2.0) werden die Kernthemen als Basis Green Lease zusammengefasst:

• gegenseitiger Austausch von Verbrauchs‑ und Emissionsdaten, insbesondere von Energie, Wasser und Abfall, als Grundlage für Transparenz, Benchmarking und eine operative Optimierung,

• die Förderung erneuerbarer Energien zur Strom- und Wärmeversorgung, etwa durch bevorzugten Bezug von Grünstrom oder Quartiers- beziehungsweise Gebäudelösungen,

• Einsparung von Energie und Wasser sowie die Abfallreduktion auf Grundlage einer definierten Ausgangsbasis, konkrete Reduktionspfade sowie jährliche Zielüberprüfungen, ergänzt um Anreizmechanismen oder Folgemaßnahmen bei Zielverfehlungen,

• umwelt‑ und ressourcenschonende Durchführung von Bau‑ und Reparaturmaßnahmen während des laufenden Betriebs unter Einsatz nachhaltiger Materialien mit Zustimmungserfordernissen sowie wechselseitige Informations- und Nachweispflichten und

• transparente Festlegung der Umlagefähigkeit energetischer Maßnahmen durch eine klare, verbrauchs‑ und verursachungsgerechte Betriebskostenverteilung sowie die Einhaltung besonderer Standards (Reinigung, Abfallentsorgung, Streumittel).