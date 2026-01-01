Das deutsche Rentensystem basiert im Wesentlichen auf dem Umlageverfahren: Die arbeitende Bevölkerung finanziert die Renten der Ruheständler. Mit einer zunehmenden Zahl von Rentenbeziehern und einer sinkenden Zahl von Beitragszahlern gerät dieses System strukturell unter Druck. Bereits heute ist der Bundeszuschuss zur Rentenversicherung erheblich und wird in den kommenden Jahren weiter steigen. Zudem verlängert sich die durchschnittliche Rentenbezugsdauer. Damit stellt sich die Frage, wie das bestehende Leistungsniveau in Zukunft finanziert werden kann. Politisch diskutiert werden unter anderem:

Eine Anhebung des Rentenalters,

Veränderungen im Rentenniveau sowie

Anpassung der Beitragssätze.

Langfristig wird es darauf ankommen, das System stabil zu halten, ohne die Belastungen für Beschäftigte und Arbeitgeber übermäßig zu erhöhen. Für die steuerliche Beratung gewinnen vor diesem Hintergrund langfristige Planungsrechnungen mehr und mehr an Bedeutung.