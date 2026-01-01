Gegen einen Steuerbescheid ist fristgerecht Einspruch einzulegen – innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe gemäß § 355 Abs. 1 der Abgabenordnung (AO). Die Finanzbehörde muss sich dann inhaltlich mit dem Vorbringen auseinandersetzen. Doch nicht jeder Einspruch führt zum Erfolg. Endet das Verfahren mit einer ablehnenden Einspruchsentscheidung, stellt sich für Steuerpflichtige und deren Berater eine entscheidende Frage: Wie geht es nun weiter? Das Einspruchsverfahren kann auf unterschiedliche Weise enden. Vier Ausgänge sind in der Praxis möglich:

1. Abhilfebescheid – das Finanzamt gibt dem Einspruch ganz oder teilweise statt. Das Verfahren ist damit beendet.

2. Einspruchsentscheidung nach § 367 AO – die Behörde hilft dem Einspruch nicht ab, sondern erlässt eine förmliche Einspruchsentscheidung – regelmäßig zulasten des Einspruchsführers.

3. Rücknahme des Einspruchs gemäß § 362 AO – der Steuerpflichtige kann seinen Einspruch jederzeit zurücknehmen. Dies sollte er allerdings nur nach sorgfältiger Prüfung tun.

4. Erledigung der Hauptsache – der angefochtene Verwaltungsakt wird aufgehoben oder hat sich aus anderen Gründen erledigt.

Besondere Aufmerksamkeit verdient die sogenannte Verböserung (reformatio in peius) nach § 367 Abs. 2 Satz 2 AO. Das Finanzamt darf die Steuerfestsetzung im Einspruchsverfahren sogar zum Nachteil des Steuerpflichtigen ändern. Voraussetzung ist jedoch ein vorheriger Hinweis sowie die Möglichkeit, den Einspruch ohne verbösernde Folgen zurückzunehmen.