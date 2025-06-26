Nicht abschließend geklärt hat der BFH die Frage, ob § 233a Abs. 2a AO unmittelbar Anwendung findet. Denn die Verzinsung nach § 233a Abs. 2a AO knüpfe nicht unmittelbar an die Regelung des § 175 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 AO an, sondern daran, ob die Steuerfestsetzung auf die Berücksichtigung eines rückwirkenden Ereignisses beruhe (BFH-Urteil vom 09.04.2025 – X R 12/21, Rn. 58 f.). Demnach hält es der BFH für möglich, dass es für die Anwendung des § 233a Abs. 2a AO genüge, wenn das rückwirkende Ereignis über einen Grundlagenbescheid mittelbar im Folgebescheid berücksichtigt werde, ließ die Rechtsfrage allerdings offen, da diese nicht im Erlassverfahren geklärt werden müsse. Außerdem merkte er an, dass die Entscheidung darüber im Verfahren über den Grundlagenbescheid zu treffen wäre (BFH-Urteil vom 09.04.2025 – X R 12/21, Rn. 57). Ebenso ließ der Senat offen, ob die erstmalige Erbscheinerteilung überhaupt ein rückwirkendes Ereignis darstelle, da diese Feststellung auf Ebene des Grundlagenbescheids hätte getroffen werden müssen. Er gab lediglich die Auffassung wieder, dass für die Finanzbehörde keine strikte Bindung an den Inhalt des Erbscheins besteht, weshalb der BFH wohl eher von einem Beweismittel im Sinne des § 173 AO ausgeht. Dies deckt sich auch mit der Auffassung des II. Senats, der kurze Zeit später entschied, dass die Änderung eines Erbschaftsteuerbescheids wegen eines nach Erlass des Bescheids aufgefundenen Testaments auf § 173 AO gestützt werden kann (BFH-Urteil vom 04.06.2025 – II R 28/22, Rn. 19). Aus diesem Grund muss man davon ausgehen, dass die Klage selbst dann keinen Erfolg gehabt hätte, wenn sie sich gegen den Grundlagenbescheid gerichtet hätte.