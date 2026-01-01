Nicht selten hört man in Familienkreisen: „Wenn Du Dich nicht um mich kümmerst, dann enterbe ich Dich.“ Einer der Pflichtteilsberechtigten würde hier vielleicht gelassen antworten: „Dann mache ich eben meinen Pflichtteil geltend!“ Denn eine klassische Enterbung im Sinne von „Du bekommst gar nichts“ ist im deutschen Recht faktisch nicht durchsetzbar, solange jemand gemäß § 2303 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) zum Kreis der Pflichtteilsberechtigten zählt.

Über einen damit einhergehenden Irrtum sind bereits viele Erblasser gestolpert, was sich dann wiederum zum Nachteil ihrer Erben auswirkte. Eine der wenigen Möglichkeiten, das Pflichtteilsrecht für Abkömmlinge nach dem eigenen Ableben auszuschließen, setzt gemäß § 2346 BGB den Abschluss eines Pflichtteilsverzichtsvertrags zu Lebzeiten voraus. Dieser Vertrag muss notariell beurkundet werden und bedarf der Zustimmung desjenigen, der später pflichtteilsberechtigt wäre. Dies wiederum hängt davon ab, wie gesprächsbereit der betreffende Pflichtteilsberechtigte zu Lebzeiten des späteren Erblassers ist. Nach dem Gesetz kann der Pflichtteil ansonsten einseitig nur entzogen werden, wenn einer der in § 2333 BGB ausdrücklich genannten gravierenden Entziehungsgründe vorliegt, wie beispielsweise Straftaten gegen den Erblasser oder nahe Angehörige.