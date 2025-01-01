Social Engineering bezeichnet die gezielte Manipulation von Menschen, um sie zu bestimmten Handlungen oder zur Preisgabe vertraulicher Informationen zu bewegen. Im Mittelpunkt steht dabei nicht das Überwinden technischer Hürden, sondern das Ausnutzen menschlicher Schwächen wie Hilfsbereitschaft, Neugier oder Unsicherheit. Angreifer bauen gezielt Vertrauen auf und nutzen psychologische Tricks, um ihre Opfer zu täuschen. Das Ziel ist stets der Zugang zu sensiblen Daten, finanziellen Mitteln oder geschützten IT-Systemen. Die Methoden sind vielfältig und werden ständig weiterentwickelt. Zu den häufigsten Angriffstechniken zählen:

Phishing: Massenhaft versendete Nachrichten, die scheinbar von bekannten Unternehmen stammen und dazu auffordern, auf einen schädlichen Link zu klicken oder persönliche Daten preiszugeben.

Spear-Phishing: Individuell zugeschnittene Angriffe auf einzelne Personen, bei denen sich Angreifer mithilfe persönlicher Informationen als vertrauenswürdige Kontaktperson ausgeben, um gezielt Vertrauen zu gewinnen.

Business-E-Mail-Compromise (BEC): Manipulierte E-Mails, die scheinbar von Führungskräften stammen und Mitarbeitende zu finanziellen Transaktionen oder sensiblen Aktionen veranlassen und ein reales Autoritätsverhältnis ausnutzen.

Pretexting: Angreifer erfinden überzeugende Vorwände oder Szenarien, um das Vertrauen des Opfers zu gewinnen und gezielt sensible Informationen zu erfragen. Häufig geben sie sich als Autoritätspersonen oder interessante Kontakte aus, um an Daten zu gelangen, die für weitere Angriffe genutzt werden können.

Social Engineering zählt damit zu den größten Bedrohungen der digitalen Welt und wird durch neue Technologien wie KI immer raffinierter und schwerer zu erkennen.