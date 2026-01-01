Nach ständiger BFH-Rechtsprechung ist Voraussetzung für den Vorsteuerabzug, dass die abgerechnete Leistung wirklich erbracht wurde (BFH, Urteil vom 19.04.2007 – V R 48/04). Fehlt es an einer tatsächlichen Leistung, liegt eine Scheinrechnung vor. Rechnungsaussteller ist nicht Leistender. In diesem Fall ist der Vorsteuerabzug zu versagen. Anders wiederum beim Strohmann: die Strohmannrechnung kann zum Vorsteuerabzug berechtigen. Wichtig für den steuerlichen Berater: Die bloße Existenz einer Rechnung genügt nicht.

Die vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) entwickelte und vom BFH übernommene Rechtsprechung ist von zentraler Bedeutung. Der Vorsteuerabzug ist zu versagen, wenn der Unternehmer wusste oder hätte wissen müssen, dass er in einen Umsatzsteuerbetrug mit einbezogen war (EuGH, Urteil vom 06.07.2006 – C-439/04 „Kittel“; BFH, Urteil vom 19.04.2007 – V R 48/04). Maßgebend ist die Perspektive des gedachten gewissenhaften ordentlichen Kaufmanns. Und was der alles gesehen und bedacht hätte, schaut sich dann das Finanzamt und der Finanzrichter nach jahrelangen Ermittlungen rückblickend an – abseits vom Alltag, losgelöst von der Hektik der üblichen Abläufe. Für die Praxis bedeutet das: Bereits grob fahrlässige Unkenntnis kann steuerlich schädlich sein. Strafrechtlich hingegen ist Vorsatz erforderlich (BGH, Urteil vom 02.12.2008 – 1 StR 416/08).

Diese Differenzierung ist für die Beratung essenziell. Ein häufige Fehleinschätzung in der Praxis ist, dass eine Versagung des Vorsteuerabzugs mit einer Steuerhinterziehung gleichzusetzen ist. Strafrechtlich gilt, dass die Staatsanwaltschaft den Vorsatz nachweisen muss. Zweifel (in dubio pro reo) gehen zugunsten des Beschuldigten (BGH, Urteil vom 12.05.2009 – 1 StR 718/08). Nur wenn der Richter keine Zweifel hat, gibt es auch kein in dubio pro reo. Für den Berater folgt daraus, dass nicht jede steuerliche Korrektur zwangsläufig zu einer strafrechtlichen Verurteilung führt.