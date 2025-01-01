Einkommensteuerlich ist der Erwerb von Todes wegen neutral. Relevant werden erst die Vermietung und die Veräußerung der geerbten Immobilie. Bei Verkauf greift § 23 EStG. Private Veräußerungsgeschäfte sind steuerpflichtig, wenn zwischen Anschaffung und Verkauf nicht mehr als zehn Jahre liegen. Maßgeblich ist der Anschaffungszeitpunkt des Erblassers (sogenannte Fußstapfen-Theorie). Hat dieser vor über zehn Jahren gekauft, ist der Verkauf durch den Erben regelmäßig steuerfrei. Andernfalls schützt die Eigennutzungsausnahme: Wer im Jahr des Verkaufs und in den zwei Vorjahren selbst dort gewohnt hat, veräußert steuerfrei. Wichtig dabei ist, dass die Eigennutzung des Erblassers nicht ausreicht. Vielmehr muss der Erbe selbst eingezogen sein. Bei vermieteten Objekten führt der Erbe die Abschreibung auf Basis der fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten fort – ein relevanter Liquiditätshebel für den Bestand.