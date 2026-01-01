Von zentraler Bedeutung ist die Verfahrensdokumentation. Sie muss einem sachverständigen Dritten ermöglichen, das System vollständig und nachvollziehbar zu prüfen. Eine ordnungsgemäße Verfahrensdokumentation beschreibt insbesondere den Aufbau und die Organisation der Buchführung, das Entstehen der Daten, Datenflüsse und Schnittstellen, Verantwortlichkeiten, Kontrollmechanismen sowie Sicherungs- und Archivierungsprozesse. Eine gute Verfahrensdokumentation schafft Vertrauen und reduziert Prüfungsrisiken. Sie garantiert zwar keine rasche Beendigung einer Betriebsprüfung, kann aber deren Intensität und Schwerpunkt maßgeblich beeinflussen. Manchmal werden Betriebe sogar von der Prüfungsliste gestrichen, wenn die Kassennachschau ohne Beanstandungen bleibt, eine gute Verfahrensdokumentation vorliegt und alle Formalien eingehalten zu sein scheinen.