Besonders häufig wird auf zeitnahe Barabhebungen nach Zahlungseingang beim Rechnungsaussteller abgestellt. Werden überwiesene Beträge kurz nach Gutschrift in bar abgehoben, interpretieren Zoll oder Steuerfahndung dies oft als Rückfluss an den Auftraggeber – abzüglich einer „Provision“ von typischerweise sechs bis zwölf Prozent. Doch dieser Schluss ist nicht zwingend. Ein Unternehmer kann Gelder aus vielfältigen Gründen bar verfügen: Lohnzahlungen, Lieferantenforderungen, private Investitionen oder Tilgungen. Rechenabweichungen zwischen Zahlungseingang und Abhebungsbetrag werden häufig spekulativ erklärt (Restbeträge aus vorherigen Abhebungen), ohne dass konkrete Beweise für eine tatsächliche Rückzahlung existieren.

Entscheidend ist: Die zeitnahe Abhebung allein belegt keinen Rückfluss. Ohne konkrete Zahlungsnachweise oder Zeugenaussagen bleibt die Annahme eine Hypothese. Dennoch wird in der Praxis der Fahnder das zeitnahe Abheben ähnlicher oder grob passender Beträge als Rückfluss interpretiert – auch wenn der Rechnungsempfänger das nicht mitbekommt und nicht mitbekommen kann. Er erfährt dann dies erst im Rahmen des gegen ihn laufenden Strafverfahrens.