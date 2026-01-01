Die geografische Lage prägt die Kanzlei wie kaum ein anderes Merkmal. „Wenn wir aus dem Fenster schauen, sehen wir Österreich“, sagt Granat. Doch was idyllisch klingt, ist vor allem: komplex. Da sind zum einen die zahlreichen Grenzgänger – Österreicher mit Einkünften in Deutschland und Deutsche mit Tätigkeiten auf der anderen Seite der Grenze. Zum anderen gründet eine wachsende Zahl österreichischer Unternehmen GmbHs oder Betriebsstätten in Deutschland, um bessere Konditionen undAufträge im europäischen Umfeld zu erhalten.

Die Kanzlei begleitet diese Unternehmen beim Aufbau des deutschen Standorts, von der Rechtsform über laufende Deklarationen bis hin zur Gestaltung der grenzüberschreitenden Steuerstruktur. Dass es trotz EU noch lange keine vollständige Angleichung der Systeme gibt, spüren die Steuerberater täglich. Deshalb arbeitet die Kanzlei eng mit einer österreichischen Steuerkanzlei zusammen. Es ist kein formelles Netzwerk, eher ein kurzer Draht über die Grenze. „Man kann nicht beide Länder in voller Tiefe abdecken“, sagt Granat, „aber man kann sich gegenseitig schnell fragen: Wie ist das bei euch?“

Wer die Teamfotos sieht, erkennt sofort die Stimmung: viel Lächeln, flache Hierarchie. Die Kanzlei pflegt ein Miteinander ohne Chefetage. Man begegnet sich in der Küche, auf dem Flur oder auf der Terrasse, isst gemeinsam Mittag und stößt donnerstags nach Feierabend zur „Halben“ zusammen.

Die Verantwortung ist über das Team geteilt. Es gibt eigene Zuständigkeiten und Entscheidungen, nach oben wird nur wenig delegiert. Einmal im Quartal kommen alle zur Kanzleibesprechung zusammen, die nächste wird vollständig vom Team organisiert. Ein kleiner, aber konsequenter Schritt hin zu echter Augenhöhe.