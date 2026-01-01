Die Rüge, der Gesetzgeber habe sich beim Erlass des Grundsteuerreformgesetzes 2019 nur auf die Fortschreibungskompetenz aus Art. 125a Abs. 2 Satz 1 GG gestützt, obwohl Art. 105 Abs. 2, S. 1 GG weitergehende Gestaltungsmöglichkeiten bot, wies der BFH zurück: Dem Bund stand bei Verabschiedung nach Art. 105 Abs. 2 Satz 1 GG objektiv die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz zu, die Gesetzesbegründung sei insoweit unerheblich (BFH, Urt. v. 12.11.2025, II R 25/24, Rn. 36 f.; II R 31/24, Rn. 39 f.; Az. II R 3/25 Rn. 37 f.).

In materieller Hinsicht beanstandeten die Kläger, der Gesetzgeber habe den Belastungsgrund der Grundsteuer nicht hinreichend bestimmt. Die starken Typisierungen und Pauschalierungen im Bundesmodell ermöglichten keine realitäts- und gleichheitsgerechte Bewertung. Die Bodenrichtwerte berücksichtigten keine objektspezifischen Besonderheiten, wie etwa Grundstücksgröße und Altlasten, seien häufig grob gewählt und es fehle an hinreichenden Daten. Die aus dem Mikrozensus abgeleitete Nettokaltmiete differenziere neben Gebäudeart, Baujahr und Wohnfläche allein nach Bundesland und pauschalierten Mietniveaustufen aus dem Wohngeldrecht, die für die Gemeinden ohne Stadtteil-Differenzierung festgelegt würden. Dies führe zu systematischen Über- und Unterbewertungen der Immobilien.

Das Wohngeldrecht sei zudem eine steuerfremde Materie (BFH, Urt. v. 12.11.2025, II R 25/24, Rn. 8 ff.; II R 31/24, Rn.11 f..; Az. II R 3/25 Rn. 9 ff.). Der BFH verneinte einen Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG. Das Bewertungssystem folge einer Verkehrswertorientierung und bilde im Durchschnitt den „objektiviert-realen Grundstückswert" annäherungsweise zutreffend ab. Belastungsgrund sei das Innehaben von Grundbesitz und die dadurch vermittelte Möglichkeit Ertrag bringender Nutzung. Für ein praktikables Massenverfahren dürfe der Gesetzgeber typisieren. Unvermeidbare Ungenauigkeiten und Härten machten das Gesetz nicht gleichheitswidrig, solange die Bemessungsgrundlage den Belastungsgrund realitätsgerecht abbilde. Die Bodenrichtwerte stammen aus Marktdaten und haben sich in anderen Steuerarten bewährt. Abweichungen von bis zu 30 Prozent gegenüber dem Marktwert seien systembedingt und verfassungsrechtlich unbedenklich. Bei 36 Millionen automatisiert bewerteten Grundstücken sei ein gewisses Maß an Ungleichbehandlung hinzunehmen – auch bei der Nettokaltmiete (BFH, Urt. v. 12.11.2025, II R 25/24, Rn. 38 ff.; II R 31/24, Rn.41 ff..; Az. II R 3/25 Rn. 39 ff.). Für den Steuerpflichtigen bestünden ausreichende Ausgleichsmechanismen: Der Nachweis eines niedrigeren Verkehrswerts nach § 220 Abs. 2 BewG – bei einer Überschreitung der Wertdifferenz um mindestens 40 Prozent – sowie der Erlass nach § 34 GrStG bei unverschuldeten Ertragsminderungen. Die Belastungsdifferenzen seien betragsmäßig überschaubar, da die Steuermesszahl für Wohnungseigentum lediglich 0,31 Promille beträgt (BFH, Urt. v. 12.11.2025, II R 25/24, Rn. 57 f.; II R 31/24, Rn.60.; Az. II R 3/25 Rn. 58 f.).