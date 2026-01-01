Die Pflicht zur Erstellung einer Verfahrensdokumentation ergibt sich nicht ausdrücklich aus einem einzelnen Paragraphen, sondern mittelbar aus

• § 146 Abgabenordnung (AO) – Ordnungsvorschriften für die Buchführung,

• § 147 AO – Aufbewahrungspflichten,

• § 238 Handelsgesetzbuch (HGB) – Buchführungspflicht,

• sowie konkretisierend aus den GoBD – Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) vom 14.11.2014, vom 18.11.2019 und zuletzt vom 11.03.2024 in jeweils aktueller Fassung.

Nach den GoBD muss die Buchführung so beschaffen sein, dass sie einem sachverständigen Dritten innerhalb angemessener Zeit einen Überblick über die Geschäftsvorfälle und die Lage des Unternehmens vermitteln kann. Die Verfahrensdokumentation ist das zentrale Instrument, um genau diese Nachvollziehbarkeit der Datenverarbeitung sicherzustellen.