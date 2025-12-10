Die reformierte, neue Grundsteuer wird seit Januar 2025 erhoben und stand massiv in der Kritik. Daher hatten Immobilieneigentümer aus Sachsen, Berlin und Köln gegen das Bundesmodell geklagt, nachdem man erster Instanz verloren hatte. Die Kläger rügten einen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz aufgrund einer zu ungenauen und damit zu Ungerechtigkeiten führenden Datengrundlage. Geklagt hatte unter anderem ein Ehepaar aus Köln, das zwei Wohnungen besitzt. Eine davon wurde von dem Ehepaar selbst bewohnt, die andere war vermietet. Obwohl die beiden Wohnungen nur knapp einen Kilometer voneinander entfernt liegen, musste das Ehepaar völlig unterschiedliche Beträge für die Grundsteuer entrichten. Für das Gebiet der selbst bewohnten Wohnung veranschlagte das Finanzamt Köln-Süd den Wert des Bodens mit 2.280 Euro, für die andere Wohnung hingegen nur mit 530 Euro. Ungereimtheiten wie diese ergeben sich hierzulande nahezu überall. Daher verstößt das bei vielen Eigentümern unpopuläre Gesetz auch nach Einschätzung des Augsburger Rechtswissenschaftlers Gregor Kirchhof gegen den Gleichheitsgrundsatz, weil die Finanzämter die Grundsteuer aufgrund pauschaler Durchschnittswerte für Nettokaltmieten und Bodenwert festsetzen dürfen.