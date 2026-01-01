Eine der zentralen Neuerungen ist die ausdrückliche Differenzierung der Praxisfunktionen des WP. Ausgangspunkt ist seine Eigenverantwortlichkeit. Künftig muss vor Mandatsannahme eindeutig festgelegt werden, in welcher Funktion er tätig wird:

a) Neutraler Gutachter

Vollumfängliche Plausibilitätsbeurteilung sämtlicher wesentlicher Annahmen und des Planungsmodells. Ergebnis: Gutachten über einen objektivierten oder plausibilisierten Entscheidungswert.

b) Neutraler SachverständigerAusreichende Plausibilitätsbeurteilung mit möglichen Einschränkungen, die ausdrücklich offenzulegen sind. Ergebnis: Stellungnahme über einen objektivierten oder plausibilisierten Entscheidungswert.

c) Berater

Keine oder keine ausreichende Plausibilitätsbeurteilung; finale Parameterentscheidung liegt beim Auftraggeber. Ergebnis: Wertberechnung.

Diese funktionale Zuordnung ist keine bloße Formalie. Sie bestimmt Plausibilisierungstiefe, Haftungsprofil und Berichtsform. Ohne hinreichende Konkretisierung darf ein Bewertungsauftrag künftig nicht angenommen werden. Bewertungsleistungen werden damit stärker als eigenständiges, klar definiertes Leistungsprodukt verstanden.