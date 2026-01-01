In den meisten Fällen startet das Rückforderungsrisiko nicht mit einem Bescheid, sondern mit Rückfragen im Portal oder einem Anhörungsschreiben. Genau hier sind Steuerberater besonders betroffen, weil die Kommunikation regelmäßig über den prüfenden Dritten läuft. Die Kanzlei sieht die Nachrichten der Bewilligungsstelle in der Regel zuerst, muss sie einordnen und wird damit faktisch zur ersten Schnittstelle zwischen Bewilligungsstelle und Mandant. Diese Rückfragen sind selten neutral.

Häufig zielen sie bereits auf typische Rückforderungsgründe wie Coronabedingtheit, Fixkostenabgrenzung, Überkompensation oder Unternehmensverbund. Was in diesem Stadium geschrieben wird, prägt die Aktenlage und kann später als Begründung für eine Rückforderung dienen. Deshalb ist hier besondere Vorsicht geboten. Es hilft nicht, möglichst viel zu erklären. Entscheidend ist eine knappe, präzise und programmlogisch saubere Antwort, die Zahlen, Belege und rechtliche Einordnung zusammenführt und keine missverständlichen Nebenbotschaften liefert. Gerade im Rückfragen- und Anhörungsstadium bestehen die besten Chancen, eine Rückforderung noch abzuwenden oder zumindest den Streitgegenstand zu verengen. Wenn die Fragen erkennbar rechtlich werden oder auf eine Ablehnung hinauslaufen, sollte frühzeitig juristische Unterstützung hinzukommen. Dann kann die Stellungnahme strategisch aufgebaut werden, bevor ein belastender Verwaltungsakt ergeht. Kommt es dennoch zum Rückforderungsbescheid, verschiebt sich die Lage. Dann ist der Streit nicht mehr über eine Klärung zu lösen, sondern nur noch über Rechtsmittel. Je nach Bundesland ist ein Widerspruch statthaft oder es muss sofort geklagt werden. Genau deshalb ist diese frühe Phase so wichtig, in der sich entscheidet, ob ein Bescheid überhaupt ergeht und auf welche Punkte er später gestützt wird.