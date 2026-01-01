Im Einkommensteuergesetz (EStG) kommt es zu einer Anhebung des Höchstbetrags für die Übertragung von stillen Reserven aus der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften auf Reinvestitionen (§ 6b Abs. 10 EStG). Durch die Änderung der sogenannten Roll-Over-Regelung besteht fortan die Möglichkeit, Gewinne aus dem Verkauf von Anteilen an Kapitalgesellschaften steuerneutral in neue Beteiligungen zu reinvestieren, anstatt sie sofort versteuern zu müssen. Die bisherige Höchstgrenze von 500.000 Euro wird auf 2 Millionen Euro angehoben. Diese Anhebung des Höchstbetrags soll erstmals auf Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften anzuwenden sein, die nach dem Tag der Verkündung entstanden sind. Von der Neuregelung sollen insbesondere Wachstumsbranchen profitieren, um schneller und günstiger Investitionen tätigen zu können.