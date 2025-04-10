Der BFH stützt seine Entscheidung auf mehrere tragende Argumente. Zum einen sind dies die Typisierung und der Gleichlauf zwischen Gewinnbesteuerung und Steuerermäßigung. Der Gesetzgeber hat in § 35 Abs. 2 Satz 2 EStG eine Typisierung vorgenommen, indem er für die Aufteilung des Gewerbesteuermessbetrags auf den allgemeinen Gewinnverteilungsschlüssel abstellt. Diese Typisierung knüpft an die Steuerschuldnerschaft der Personengesellschaft an: Schuldner der Gewerbesteuer ist nach § 5 Abs. 1 Satz 3 Gewerbesteuergesetz (GewStG) die Gesellschaft selbst. Die Gewerbesteuer mindert den Gesamthandgewinn, der nach dem gesellschaftsvertraglich vereinbarten Gewinnverteilungsschlüssel den Gesellschaftern zugewiesen wird. Eine sachgerechte Typisierung muss den typischen Fall als Leitbild wählen. Der Stichtag muss so gewählt sein, dass sowohl bei kalenderjahrgleichem als auch bei abweichendem Wirtschaftsjahr eine teilweise Identität zwischen denjenigen Mitunternehmern besteht, die den erwirtschafteten Gewinn versteuern müssen, und denjenigen, die angesichts der Gewerbesteuerbelastung eine Steuerermäßigung erhalten. Ein Abstellen auf das Ende des Kalenderjahrs würde bei abweichendem Wirtschaftsjahr diesen Gleichlauf vollständig zerstören, da dieser Stichtag zu dem Wirtschaftsjahr in keinerlei Beziehung steht. Zum anderen steht die Systematik von EStG und GewStG im Fokus. § 35 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 EStG bestimmt den „Gewinn der Mitunternehmerschaft“ zum maßgebenden Ausgangspunkt für die anteilige Zuordnung der Ermäßigung. Dieser Gewinn wird stets nach dem Wirtschaftsjahr ermittelt (§ 4a Abs. 1 Satz 1 EStG). Zwar stellen sowohl das Einkommensteuer- als auch das Gewerbesteuerrecht für das Entstehen der Steuer auf das Ende des Kalenderjahrs ab (§ 25 Abs. 1 EStG, §§ 18, 14 Satz 2 GewStG). Das abweichende Wirtschaftsjahr wird jedoch in beiden Steuergesetzen nach Maßgabe seines Endes zugeordnet. Die im abweichenden Wirtschaftsjahr erzielten Gewinne und Gewerbeerträge werden als in dem Kalenderjahr beziehungsweise Erhebungszeitraum bezogen fingiert, in dem das Wirtschaftsjahr endet (§ 4a Abs. 2 Nr. 2 EStG, § 10 Abs. 2 GewStG). Es fügt sich in diese gesetzliche Systematik ein, wenn für § 35 Abs. 2 Satz 2 EStG auf den Gewinnverteilungsschlüssel am Ende des Wirtschaftsjahrs abgestellt wird. Im Sinne der verfahrensrechtlichen Verknüpfung bestimmt § 35 Abs. 3 Satz 3 EStG, dass die Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrags der Grundlagenbescheid für dessen Aufteilung ist. Da wegen der Bezugsfiktion des § 10 Abs. 2 GewStG für die Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrags auf die Verhältnisse zum Ende des abweichenden Wirtschaftsjahrs ankommt, ist es systemkonform, auch für die Aufteilung auf diesen Zeitpunkt abzustellen. Und zuletzt gilt, dass der Verwaltungsaufwand verhältnismäßig ist. Das Finanzamt hatte eingewandt, dass eine Anpassung der Datenverarbeitung für Fälle abweichender Wirtschaftsjahre mit Mehraufwand verbunden sei. Der BFH hielt dem entgegen, dass in der mündlichen Verhandlung die Vertreter des Finanzamts erklärt hätten, die erforderliche Anpassung sei technisch machbar. Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass dieser Aufwand unverhältnismäßig sein könnte.