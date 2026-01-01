In der Praxis klafft leider oft eine weite Lücke zwischen dem, was das Gesetz (§ 102 StaRUG) vorschreibt, und dem, was im Kanzleialltag tatsächlich passiert. Wenn ein Mandant in die Schieflage gerät, ist in der Regel ein Drei-Phasen-Muster zu beobachten, das oft tragisch endet, wenn nichtrechtzeitig gegengesteuert wird.

Phase 1: Das „vornehme Schweigen“ (Die Latenzphase)

Der Steuerberater sieht in der BWA oder beim Jahresabschluss, dass die Liquidität schwindet und die Verbindlichkeiten (oft auch gegenüber dem Finanzamt) steigen. Er hofft aber, dass es nur eine vorübergehende Delle ist. Er will den Mandanten nicht „beunruhigen“ oder durch „Schwarzmalen“ das gute Vertrauensverhältnis gefährden. Der Mandant hingegen erklärt die schlechten Zahlen mit Sondereffekten, wie etwa einmaligem Auftragsausfall, Krankheit oder Investitionen. Im Ergebnis wird die Chance auf eine Früherkennung nach § 1 StaRUG schlichtweg verschlafen.

Phase 2: Die „Haftungs-Panik“ (Der Wendepunkt)

Sobald die Krise offensichtlich wird – meist, wenn die Krankenkassenbeiträge nicht mehr gezahlt werden können oder das Konto gepfändet wird – ändert sich die Stimmung in der Kanzlei schlagartig. Der Berater realisiert sein eigenes Risiko. Ihm wird bewusst, dass er nach § 102 StaRUG eigentlich schon längst hätte warnen müssen. Plötzlich erhält der Mandant dann förmliche Schreiben oder E-Mails mit deutlichen Warnhinweisen auf die Insolvenzantragspflicht. Diese dienen oft weniger der Rettung des Mandanten als vielmehr der Exkulpation des Beraters für den Fall einer späteren Haftungsprüfung. Der Mandant fühlt sich im Stich gelassen, der Berater hingegen will sich nur noch rechtlich absichern.

Phase 3: Die „Flucht aus dem Mandat“ (Der Bruch)

Wenn die Insolvenz unmittelbar bevorsteht, ziehen viele Kollegen die Reißleine. Da die Honorare oft nicht mehr gezahlt werden können und das Risiko einer Beihilfe zur Insolvenzverschleppung steigt, kündigen viele Kanzleien das Mandat. Der Unternehmer steht dann in der schwersten Stunde ohne fachliche Begleitung da. Er findet in der Krise kaum einen neuen Berater, da dieser das hohe Haftungsrisiko scheut.