Die Social-Media-Branche steht zunehmend im Fokus der Finanzämter. Nach der Kennzeichnungspflicht für Werbebeiträge stehen nun die Einnahmen und Steuern der Influencer im Mittelpunkt. Content Creator und andere Social-Media-Akteurinnen und -Akteure sind daher gut beraten, sich frühzeitig mit ihren steuerlichen Verpflichtungen auseinanderzusetzen. Wer zu spät reagiert, riskiert empfindliche Steuernachzahlungen, die im schlimmsten Fall zur Insolvenz führen können. Bei fehlenden oder falschen Angaben können auch Steuerstrafverfahren die Folge sein.
Die Finanzämter nehmen Influencer mittlerweile immer genauer unter die Lupe. Gerade in den letzten Jahren haben sich die Finanzbehörden gezielt auf diese Berufsgruppe eingestellt und die Steuerprüfung deutlich intensiviert. Oft fehlt es Influencerinnen und Influencern an Wissen über ihre steuerlichen Pflichten – von der korrekten Versteuerung ihrer Einnahmen bis hin zur Bedeutung einer ordnungsgemäßen Buchführung. Auch ein Wohnsitz im Ausland befreit nicht automatisch von der Steuerpflicht in Deutschland. Diese kann weiterhin bestehen, wenn z. B. deutsche Einkünfte erzielt werden oder ein gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland nachweisbar ist.
Das Fachbuch zeigt praxisnah, was es bei Social-Media-Aktivitäten steuerlich zu beachten gilt und wie eine Steuerberatungskanzlei dabei unterstützen kann, rechtliche und finanzielle Risiken frühzeitig zu vermeiden.
Inhalte (Auszug)
- Die Gewerbeanmeldung, das Spiel beginnt
- Der Fragebogen zur steuerlichen Ersterfassung
- Einkommensteuer
- Gewerbesteuer
- Umsatzsteuer
- Gewinnerzielungsabsicht oder Liebhaberei?
- Betriebsvermögen; in welcher Sphäre bin ich?
- Die Gewinnermittlungsarten
- Muss ich jetzt eine Buchführung machen?
- Die Einnahmen und Ausgaben der Influencer
- Lernen durch Schmerz
- Künstlersozialabgabe; eine Abgabe, doppelt relevant!
- Handlungsempfehlung
