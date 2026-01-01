Nürnberg, 22. Januar 2026: Die zarten Hoffnungen auf eine Stabilisierung der Lage für den Mittelstand haben sich zum Jahresende nicht erfüllt. Das belegen die aktuellen Daten des DATEV Mittelstandsindex. Nach einer leichten Erholung im November sind die Umsätze im Dezember wieder rückläufig. Der saison- und kalenderbereinigte Rückgang im Vergleich zum Vorjahresmonat beträgt 1,6 Prozent. Auch im Handel bleibt die Belebung aus, die üblicherweise mit dem Weihnachtsgeschäft verbunden ist. Die Umsatzentwicklung liegt hier im saisonbereinigten Vorjahresvergleich bei -1,3 Prozent.

„Wie befürchtet, ist das Weihnachtsgeschäft zum vierten Mal in Folge am Einzelhandel vorbeigegangen. Vor allem Kleinst- und kleine Unternehmen spüren die anhaltende Kaufzurückhaltung, steigende Kosten und den strukturellen Wandel besonders stark“, konstatiert Prof. Dr. Robert Mayr, CEO der DATEV eG. Sein Fazit: „2025 war ein weiteres verlorenes Jahr für den Mittelstand.“