Alle Informationen zur Weihnachtsspende 2024
Pressemeldung zur DATEV-Weihnachtsspende 2024
Spendensumme kommt 23 gemeinnützigen Initiativen in Deutschland zugute.
Geförderte Projekte und Einrichtungen 2024
Übersicht aller sozialer Einrichtungen, die 2025 mit der DATEV-Weihnachtsspende gefördert wurden.
Allgemeine Informationen zur DATEV-Weihnachtsspende
Bereits seit 1990 verzichtet DATEV auf Weihnachtspräsente an Kunden und Geschäftspartner und spendet das Geld seitdem an soziale Einrichtungen.
Bildmaterial
Die Vertreterinnen und Vertreter der sozialen Einrichtungen erhielten auf der Veranstaltung ihre Spendenchecks.
Foto: DATEV eG
