Faktura und Fakturierung: Begriffserklärung
Der Begriff "Faktura" stammt aus dem Lateinischen und bedeutet "Rechnung". Bei einer Rechnung handelt es sich um ein Dokument, mit dem Unternehmen ihre Kunden über fällige Entgelte nach erbrachter Leistung in Kenntnis setzen und zur Zahlung auffordern. Ob in Papierform oder als elektronische Rechnung – sofern die vereinbarten Leistungen erbracht wurden, hat der Kunde die Pflicht, die Angaben auf dem Schriftstück zu prüfen und anschließend die Zahlung in die Wege zu leiten. "Fakturierung" und "Faktura" werden häufig synonym verwendet, aber unter Fakturierung versteht man den Vorgang der Rechnungsstellung und nicht das eigentliche Dokument.
Eine Faktura muss nach Handels- und Steuerrecht folgende Daten enthalten:
- Name und Anschrift des Kunden und des leistenden Unternehmens
- Steuernummer (für Geschäftspartner innerhalb Deutschlands) oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (für Geschäftspartner aus dem EU-Ausland)
- Ausstellungsdatum der Rechnungfortlaufende und einmalige Rechnungsnummer
- Daten über die erbrachte Leistung bzw. des Lieferumfangs
- Zeitpunkt der LeistungHöhe des Entgelts für die Leistung in netto
- Umsatzsteuer für die Leistung
- Bruttobetrag für die Leistung
- Hinweis auf die Aufbewahrungspflicht des Kunden
- ggf. Gutschriften
Verkaufsprozesse einfach abwickeln mit Faktura-Software von DATEV
Für kleine und mittelständische Unternehmen liefert DATEV leistungsstarke und hochwertige Fakturierungsprogramme, um Verkäufe in einem System abzuwickeln und Arbeitsprozesse zu optimieren. Innerhalb der Software haben Sie alle wichtigen Daten zur Hand, verwalten sie und tauschen relevante Steuerinformationen mit Ihrem Steuerberater aus. Aus drei Varianten wählen Sie das Faktura-Programm, das Ihren Anforderungen am meisten entspricht.
DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact
Die Fakturierungssoftware DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact eignet sich ideal für die Abwicklung aller kaufmännischen Prozesse in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Das Programm dient Ihnen dabei als organisierter Arbeitsplatz und kann an einem PC eingesetzt werden. Sie pflegen Kunden- und Lieferantendaten in die Software ein und greifen über das Cockpit darauf zu. Zusätzlich sind Sie stets über alle aktuellen Aufträge informiert.
Mithilfe des Faktura-Programms wickeln Sie ferner alle Verkaufsprozesse vom Angebot bis zur Rechnung komfortabel ab. Sie erstellen Layouts für jegliche Belegarten und verwalten Artikel- und Warengruppen.
Diverse Analysefunktionen ermöglichen umfangreiche Auswertungen hinsichtlich der Geschäftsentwicklung Ihres Unternehmens. Außerdem erstellen Sie Rechnungen im ZUGFeRD -Format. Die Verkaufsbelege und sonstigen Dokumente eines Auftrags werden automatisch in der entsprechenden Kundenakte in der Dokumentenablage gespeichert.
Indem Sie die Dokumentenablage der Faktura-Software nutzen, behalten Sie stets den Überblick über offene Rechnungen und Angebote. Mit nur wenigen Klicks greifen Sie auf alle Belege und Dokumente in der zentralen digitalen Ablage zu. Um Dokumente in Papierformat zu integrieren, scannen Sie diese ein und legen sie in der Ablage ab.
Neben der Fakturierung bietet DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact umfassende Funktionen, dank derer Sie das Rechnungswesen Ihres Unternehmens mühelos erledigen. Das Programm verknüpft die Buchungssätze automatisch mit den Belegen der Ausgangsrechnungen und überführt die Daten in Ihre Finanzbuchführung . Als Umsatzsteuer-Voranmeldung lassen sich diese anschließend an die Finanzverwaltung übermitteln. Zudem haben Sie die Möglichkeit, aktuelle Auswertungen und Beurteilungen der Wirtschaftslage Ihres Unternehmens einzusehen.
Geschäftsvorfälle lassen sich auf verschiedene Kostenstellen und Kostenträger mit dem Standard-Betriebsabrechnungsbogen aufteilen. Dank der integrierten Electronic-Banking-Lösung geben Sie Überweisungen und Lastschriften manuell in Auftrag.
DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact (ITU)
Die Faktura Software DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact (ITU) enthält alle Funktionen von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact. Das Programm bietet jedoch den Vorteil, dass es sich an mehreren Arbeitsplätzen einsetzen lässt. Außerdem lässt sich das Faktura-Programm mit weiteren DATEV-Lösungen nutzen, zum Beispiel mit Kostenrechnung classic .
DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen
Mit DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen haben Sie eine intelligente Komplettlösung für die Fakturierung und das Rechnungswesen zur Hand. Es lässt sich an mehreren Arbeitsplätzen nutzen, beinhaltet die umfangreichen Funktionen der compact-Variante und bietet darüber hinaus weitere Leistungen im Bereich der Finanzbuchführung. Komplettiert wird die leistungsstarke Faktura-Software durch die Möglichkeit, Zahlungsströme mit Mahnwesen und Zahlungsvorschlägen zu managen. Außerdem erfassen Sie Eingangsrechnungen für die digitale Belegbuchung und schließen diese bequem über das Programm ab.
Die Komplettlösung bietet darüber hinaus Analyse-Funktionen: Neben der Auswertung der Geschäfts- und Umsatzentwicklung führen Sie umfassende ABC-Analysen nach Kunden und Artikeln durch.
DATEV Faktura-Software in der Cloud
Alle Faktura-Programme von DATEV sind auch über IT-Outsourcing nutzbar. Damit genießen Sie maximalen Komfort und volle Flexibilität bei der Fakturierung. Die Cloud ermöglicht es Ihnen, orts- und zeitunabhängig zu arbeiten und sie entlastet die internen IT-Kapazitäten erheblich. Zudem ist die Software immer auf dem neuesten Stand – auch hinsichtlich rechtlicher Bestimmungen. DATEV garantiert Ihnen die höchsten Standards bei IT-Sicherheit und Datenschutz.
