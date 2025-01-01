Der Begriff "Faktura" stammt aus dem Lateinischen und bedeutet "Rechnung". Bei einer Rechnung handelt es sich um ein Dokument, mit dem Unternehmen ihre Kunden über fällige Entgelte nach erbrachter Leistung in Kenntnis setzen und zur Zahlung auffordern. Ob in Papierform oder als elektronische Rechnung – sofern die vereinbarten Leistungen erbracht wurden, hat der Kunde die Pflicht, die Angaben auf dem Schriftstück zu prüfen und anschließend die Zahlung in die Wege zu leiten. "Fakturierung" und "Faktura" werden häufig synonym verwendet, aber unter Fakturierung versteht man den Vorgang der Rechnungsstellung und nicht das eigentliche Dokument.

Eine Faktura muss nach Handels- und Steuerrecht folgende Daten enthalten: