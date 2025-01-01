Als selbstständige Unternehmerin oder selbstständiger Unternehmer kommen verschiedene Steuerpflichten auf Sie zu. Hier erhalten Sie einen Überblick.

Einkommensteuer als Selbstständiger

Wie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer versteuern auch Selbstständige ihr Einkommen, lediglich die monatliche Vorauszahlung über die Lohnsteuer entfällt. Wichtig ist, die korrekte Höhe des Einkommens zu berechnen. Dazu ermitteln Sie Ihren Gewinn und mindern diesen um abzugsfähige Betriebsausgaben und bestimmte Sonderausgaben. Das heißt: Sie setzen unter anderem die Aufwendungen für Ihre Krankenversicherung, bestimmte Formen der Altersvorsorge, Fahrtkosten, Ausgaben für Waren, Personal und so weiter ab. Am besten funktioniert das mit einer kompletten Buchhaltungssoftware wie DATEV Mittelstand Faktura, die Sie sicher durch alle Buchungsvorgänge führt und Sie mit den nötigen Informationen versorgt. So erhalten Sie selbst oder Ihr Steuerberater alle Daten, die für die Steuererklärung erforderlich sind.

Ob Sie diese Steuer als Selbstständiger abführen, hängt von Ihren Einnahmen ab. Bleibt Ihr jährlich zu versteuerndes Einkommen unter dem steuerfreien Grundbetrag, fällt keine Einkommensteuer an. Der steuerfreie Grundfreibetrag liegt für Singles 2023 bei 10.908 Euro. Einkommensteuer für Selbstständige, die verheiratet sind, fällt an, wenn die Partner gemeinsam mehr als 21.816 Euro zu versteuerndes Einkommen erwirtschaften. Diese Steuerart unterliegt in Deutschland der Progression. Das heißt, je höher Ihre Einnahmen sind, desto höher fällt auch der Steuersatz aus. Dieser beginnt bei 14 % (Eingangssteuersatz) und steigt bis auf 42 % an. Zu versteuernde Einkommen ab 277.826 Euro pro Jahr werden mit 45 % (Reichensteuer) belastet (Stand 2022).

Als Mitglied der katholischen oder der evangelischen Kirche fällt als Steuer für Selbstständige für Sie auch die Kirchensteuer an. Diese beträgt je nach Bundesland zwischen 8 und 9 % Ihrer Einkommensteuerschuld.

Einkommensteuer aus selbstständiger Tätigkeit: Vorauszahlung

Damit am Ende des Jahres keine unbezahlbare Steuerschuld aufläuft und der Staat seine Forderungen nicht eintreiben kann, unterliegen Sie bei der Steuer als Selbstständiger einer Vorauszahlungspflicht. Die Einkommensteuervorauszahlung ist jeweils zu folgenden Stichtagen fällig:

10.03.

10.06.

10.09.

10.12.

Maßgeblich ist die Höhe der Einkommensteuer, die der Selbstständige im Vorjahr abführen musste. Fällt der Vorauszahlungsbescheid zu hoch aus, etwa wenn sich die Einkommensverhältnisse ändern, können Sie bei Ihrem Finanzamt einen Antrag auf Herabsetzung stellen.

Steuer als Selbstständiger: Gewerbesteuer

Sofern Sie nicht als Freiberufler tätig sind, sondern Ihr Unternehmen beim Gewerbeamt der Gemeinde anmelden mussten, fällt zusätzlich zur Einkommensteuer Gewerbesteuer an. Sie zahlen diese Steuer als selbstständiger Unternehmer, wenn Ihr Gewerbeertrag im Jahr 24.500 Euro übersteigt. Wie hoch die Abgabe ausfällt, hängt vom örtlichen Hebesatz ab, der zwischen 200 und 900 liegen kann. Die Formel lautet:

Gewerbeertrag – Freibetrag 24.500 € x 3,5 % x Hebesatz = Summe der Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer mindert Ihre Einkommensteuer als Selbstständiger.

Steuer als Selbstständiger: Umsatzsteuer