Die Abgabe der Einkommensteuerklärung für Selbstständige begint mit dem Ausfüllen des Mantelbogens, den die Finanzverwaltung offiziell Hauptformular ESt 1 A nennt. Hier geben Sie alle wichtigen Daten zu Ihrer Person an. Dazu gehören unter anderem Informationen wie Name, Geburtsdatum, Familienstand, Wohnadresse und Zugehörigkeit zu einer Glaubensgemeinschaft. Auch für die Bankverbindung ist hier Platz. Bitte beachten Sie, dass einige Posten nicht mehr im Mantelbogen aufgeführt werden. Während Werbungskosten hier weiterhin Platz finden, wurden für Sonderausgaben, haushaltsnahe Dienst- oder Handwerkerleistungen sowie außergewöhnliche Belastungen eigene Formulare eingeführt.

Während alle Steuerpflichtigen den Mantelbogen ausfüllen müssen, gibt es weitere Vordrucke speziell für die Steuererklärung für Selbstständige:

Anlage G: Hier machen Gewerbetreibende die Angaben zum erwirtschafteten Gewinn.

Anlage S: Diese nutzen Freiberufler, die für ihre selbstständige Tätigkeit kein Gewerbe angemeldet, sondern ihre Tätigkeit lediglich beim Finanzamt angezeigt haben.

Anlage EÜR: Die Anlage Einnahmen-Überschuss-Rechnung benötigen Sie, falls Sie Ihre Gewinne durch die Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben ermitteln und auf eine Bilanzierung (echte Buchführung) verzichten.

Für Gewerbetreibende (Einzelunternehmer und Personengesellschaften) mit einem jährlichen Gewerbeertrag von mehr als 24.500 Euro steht außerdem die Gewerbesteuererklärung an. Wenn Sie nicht aufgrund der Kleinunternehmerregelung gemäß § 19 UStG auf den Ausweis der Umsatzsteuer verzichten, sind Sie darüber hinaus dazu verpflichtet, zusätzlich zu den regelmäßigen Umsatzsteuervoranmeldungen eine abschließende Umsatzsteuererklärung für das zurückliegende Kalenderjahr zu erstellen.