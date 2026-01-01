Kundenstimme
„Mit DATEV LODAS und Arbeitnehmer Online haben wir unsere Lohnabrechnung erheblich vereinfacht. Unsere Mitarbeitenden schätzen den einfachen, sicheren Zugriff auf ihre Dokumente – jederzeit und überall. Für uns bedeutet das: weniger Aufwand, mehr Zufriedenheit und ein großer Schritt in Richtung Digitalisierung."
— Karolina Seirafi,
Manager Payroll & Accounting
Eingesetzte Softwarelösungen von DATEV
- LODAS
- Anlagenbuchführung
- Unternehmen online
- Zahlungsdatenservice
- Personal Management System
- Kostenrechnung
- Kanzlei-Rechnungswesen