Kundenstimme

„Mit DATEV LODAS und Arbeitnehmer Online haben wir unsere Lohnabrechnung erheblich vereinfacht. Unsere Mitarbeitenden schätzen den einfachen, sicheren Zugriff auf ihre Dokumente – jederzeit und überall. Für uns bedeutet das: weniger Aufwand, mehr Zufriedenheit und ein großer Schritt in Richtung Digitalisierung."

— Karolina Seirafi,

Manager Payroll & Accounting

Eingesetzte Softwarelösungen von DATEV

  • LODAS 
  • Anlagenbuchführung
  • Unternehmen online
  • Zahlungsdatenservice
  • Personal Management System
  • Kostenrechnung 
  • Kanzlei-Rechnungswesen