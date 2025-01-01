Bereits seit 2004 arbeitet der Betrieb mit Rechnungswesen-Lösungen von DATEV. Diese wurden nach und nach ergänzt, z. B. um das Risikomanagement. Für die Überwachung und Steuerung der finanziellen Situation des Betriebs wurden bisher zusätzlich verschiedene Tabellenkalkulationen anderer Anbieter verwendet. Die Brüche zwischen Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung einerseits und Planung und Bewirtschaftung anderseits konnten so aber nicht überwunden werden. Deshalb erschien es sinnvoll, die DATEV-Lösungen für Erstellung und Vollzug des Wirtschaftsplans zu integrieren. In einem kleinen Projekt wurden die Anforderungen durch DATEV detailliert aufgenommen und zusammen mit dem Kunden umgesetzt.

Nun fließen alle Daten redundanz- und schnittstellenfrei von der ersten Ansatzerfassung bis zum Jahresabschluss. Betriebswichtige Informationen stehen schneller und genauer bei allen Bedarfstragenden zur Verfügung und die Vorgaben des Wirtschaftsplans werden eingehalten. Für die Belegworkflows setzt der Betrieb auf DATEV Unternehmen online, um eine nahtlose und effiziente Abwicklung unserer Prozesse zu gewährleisten.