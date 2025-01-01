Damit Sie ELSTER nutzen können, müssen Sie sich unter www.elster.de registrieren. Der Registrierungsprozess ist dort genau beschrieben. Beachten Sie die Hinweise der Finanzverwaltung.

DATEV ist ein Dienstleister für die Zweige Steuerberatung, Rechtsanwaltschaft und Wirtschaftsprüfung. Wenn Sie nicht zu einer dieser Berufsgruppen gehören und eine DATEV SmartCard nutzen möchten, dann wenden Sie sich direkt an Ihre steuerliche Beraterin oder Ihren steuerlichen Berater. Auf DATEV SmartExperts finden Sie beratende Personen in Ihrer Nähe.

Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie unter Anmeldeverfahren | DATEV SmartCard / DATEV mIDentity.