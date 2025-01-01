Aktuell werden in Mein ELSTER und im DATEV-Programm Steuerkonto online die folgenden DATEV SmartCards unterstützt:
- DATEV SmartCard, auch in Verbindung mit DATEV mIDentity
- DATEV SmartCard für Berufsträger, auch in Verbindung mit DATEV mIDentity
ELSTER
Damit Sie ELSTER nutzen können, müssen Sie sich unter www.elster.de registrieren. Der Registrierungsprozess ist dort genau beschrieben. Beachten Sie die Hinweise der Finanzverwaltung.
DATEV ist ein Dienstleister für die Zweige Steuerberatung, Rechtsanwaltschaft und Wirtschaftsprüfung. Wenn Sie nicht zu einer dieser Berufsgruppen gehören und eine DATEV SmartCard nutzen möchten, dann wenden Sie sich direkt an Ihre steuerliche Beraterin oder Ihren steuerlichen Berater. Auf DATEV SmartExperts finden Sie beratende Personen in Ihrer Nähe.
Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie unter Anmeldeverfahren | DATEV SmartCard / DATEV mIDentity.
Steuerkonto online
Zur Abfrage von Steuerkonten können Sie auch das DATEV-Programm Steuerkonto online nutzen. Um mit Steuerkonto online arbeiten zu können, muss Ihre DATEV SmartCard / Ihr DATEVmIDentity im Verzeichnisdienst freigeschaltet werden. Beauftragen Sie uns dafür mit der Identifizierung Ihrer Karte (Formular im DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 0908573).
Sobald das vollständig ausgefüllte Formular und die Ausweiskopie bei uns eingegangen sind, werden wir die DATEV SmartCard im Verzeichnisdienst freischalten.
Ob Ihre Karte freigeschaltet ist, können Sie in der Kartenprüfung für DATEV Steuerkonto online selbst prüfen. Hier muss der Zertifikatstyp fortgeschrittene Signatur den Status OK aufweisen.