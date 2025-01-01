DATEV Service-Assistent (KI-Angebot)
Greifen Sie per Chat auf gesammeltes Wissen zu.
DATEV Service-Assistent beantwortet Ihre Fragen zur jeweiligen Anwendung auf Basis der Inhalte des DATEV Hilfe-Center. Sie erhalten auf Ihre Fragen KI-generierte Antworten in Echtzeit.
Wichtig: Achten Sie darauf keine berufsrechtlich geschützten, personenbezogenen oder sonstige besonders sensible Daten einzugeben.
Eilservice
Für dringende Anfragen steht der Eilservice zur Verfügung. Ihre Anfrage wird bevorzugt behandelt.
Sie erreichen den Eilservice telefonisch unter +49 911 319-38888.
DATEV Hilfe-Center
Hier finden Sie tagesaktuelle Hilfe-Dokumente, Hilfe-Videos, Klick-Tutorials, Hilfe-Bots und Antworten auf aktuelle Fragen zu DATEV-SmartIT.
Notfall-Support
Ausschließlich zur technischen Entstörung im Notfall.1)
Tel.: +49 911 319-30364
Mo – Fr an Werktagen: 2)
06:30 bis 07:45 Uhr
Samstag und Sonntag:
08:00 bis 17:00 Uhr
1) Der Notfall-Support deckt nicht das gesamte Leistungsangebot des DATEV-SmartIT-Services ab, sondern dient ausschließlich zur technischen Entstörung.
2) Die Servicezeiten gelten nicht an bundeseinheitlichen Feiertagen sowie am 24.12. und 31.12.