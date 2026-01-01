Beschreibung
DATEV Datenservice Export Rechnungswesen ist ein Service zur Bereitstellung von lokalen Daten der Finanzbuchhaltung in der DATEV-Cloud, damit diese von Auswertungssystemen der Steuerberatungskanzlei abgerufen werden können.
Bestellung
Voraussetzung: Teilnehmer der Pre-Pilotierungsphase können das Produkt direkt bestellen. Wenn Sie noch nicht an der Pre-Pilotierungsphase zu DATEV Datenservice Export Rechnungswesen teilnehmen, melden Sie sich bitte über die E-Mail-Adresse in der grünen Box an.
Bestellen Sie DATEV Datenservice Export Rechnungswesen über den Bestell- und Einrichtungsassistenten. Den Assistent öffnen Sie direkt über diesen Link:
Bestell- und Einrichtungsassistent (geschützt)
Pilotierungsvereinbarung für Kanzleien
Im Folgenden können Sie die Pilotierungsvereinbarung und die Leistungsbeschreibung einsehen: