Beschreibung

DATEV Datenservice Export Rechnungswesen ist ein Service zur Bereitstellung von lokalen Daten der Finanzbuchhaltung in der DATEV-Cloud, damit diese von Auswertungssystemen der Steuerberatungskanzlei abgerufen werden können.

Bestellung

Voraussetzung: Teilnehmer der Pre-Pilotierungsphase können das Produkt direkt bestellen. Wenn Sie noch nicht an der Pre-Pilotierungsphase zu DATEV Datenservice Export Rechnungswesen teilnehmen, melden Sie sich bitte über die E-Mail-Adresse in der grünen Box an.

Bestellen Sie DATEV Datenservice Export Rechnungswesen über den Bestell- und Einrichtungsassistenten. Den Assistent öffnen Sie direkt über diesen Link:

Bestell- und Einrichtungsassistent (geschützt)

Pilotierungsvereinbarung für Kanzleien

Im Folgenden können Sie die Pilotierungsvereinbarung und die Leistungsbeschreibung einsehen:


Pilotierungsvereinbarung für Mitglieder/Steuerberater
PDF-Datei (geschützt)
Leistungsbeschreibungen DATEV-Cloud-Lösungen Rechnungswesen (Pilotierungsphase)
Hilfe-Center, Dok.-Nr. 0904396