Nutzungsbedingungen für Microsoft SQL Server für DATEV
Für die Nutzung des mit den DATEV-Programmen ausgelieferten Microsoft SQL Server für DATEV gelten nachrangig zu den Regelungen der Geschäftsbedingungen der DATEV die Endkundenbedingungen von Microsoft. Diese können Sie unter go.datev.de/microsoft-sql-lizenzen einsehen.
Nutzungsbedingungen für SkyPDF-Treiber
Die Komponente PDF-Treiber kann zur Ausgabe von Auswertungen aus DATEV-Programmen genutzt werden. Ein Nutzungsrecht für die Komponente PDF-Treiber besteht dabei in dem jeweils für das DATEV-Programm, aus dem die Ausgabe erfolgt, vereinbarten Umfang.
Auf Systemen, auf denen die aktuellen Releasestände von DATEV-Programmen installiert sind und auf denen diese DATEV-Programme im vereinbarten Nutzungsumfang eingesetzt werden, kann der PDF-Treiber auch für die Ausgabe von Programmen verwendet werden, die nicht von DATEV zur Verfügung gestellt werden.
Darüber hinaus besteht generell auf allen anderen Systemen oder mit Software, die nicht von DATEV zur Verfügung gestellt wird, kein Recht zur Nutzung des PDF-Treibers.
Eine Installation der Komponente PDF-Treiber in Verbindung mit Programmen, die nicht von DATEV zur Verfügung gestellt werden, ist nicht zulässig. Von Systemen, für die kein Recht zur Nutzung von DATEV-Programmen besteht, z. B. durch Beendigung der vertraglich vereinbarten Nutzung, sind sämtliche Bestandteile der Programme incl. der Komponente PDF-Treiber zu entfernen.
Vollständige Nutzungsbedingungen
Um die vollständigen Nutzungsbedingungen für die von Ihnen installierte Software einzusehen, rufen Sie diese über Start | DATEV | Nutzungsbedingungen oder über den Info-Dialog des DATEV Arbeitsplatzes auf.
Geschäftsbedingungen für Kunden DATEV.at
Für Kunden der DATEV.at GmbH gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen DATEV.at GmbH .