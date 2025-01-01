Die Komponente PDF-Treiber kann zur Ausgabe von Auswertungen aus DATEV-Programmen genutzt werden. Ein Nutzungsrecht für die Komponente PDF-Treiber besteht dabei in dem jeweils für das DATEV-Programm, aus dem die Ausgabe erfolgt, vereinbarten Umfang.

Auf Systemen, auf denen die aktuellen Releasestände von DATEV-Programmen installiert sind und auf denen diese DATEV-Programme im vereinbarten Nutzungsumfang eingesetzt werden, kann der PDF-Treiber auch für die Ausgabe von Programmen verwendet werden, die nicht von DATEV zur Verfügung gestellt werden.

Darüber hinaus besteht generell auf allen anderen Systemen oder mit Software, die nicht von DATEV zur Verfügung gestellt wird, kein Recht zur Nutzung des PDF-Treibers.

Eine Installation der Komponente PDF-Treiber in Verbindung mit Programmen, die nicht von DATEV zur Verfügung gestellt werden, ist nicht zulässig. Von Systemen, für die kein Recht zur Nutzung von DATEV-Programmen besteht, z. B. durch Beendigung der vertraglich vereinbarten Nutzung, sind sämtliche Bestandteile der Programme incl. der Komponente PDF-Treiber zu entfernen.