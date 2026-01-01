Die Umstellung der einzelnen Mandanten erfolgt in drei wesentlichen Schritten:
- Letzte Abrechnung in LODAS/LuG mit Systemwechsel-Datum durchführen.
- Start der Umstellung (= Start der Datenmigration) im DATEV Umstellungscockpit.
- Finale Einrichtungsarbeiten in DATEV Lohn.
Für Mandanten, die mit DATEV Lohn und Gehalt abgerechnet werden, müssen zusätzlich die Sicherungen im DATEV-Rechenzentrum abgelegt werden. Weitere Informationen finden Sie hier.
Startaufgaben in DATEV Lohn
Nach Abschluss der erfolgreichen Datenübernahme erhalten Sie eine Mitteilung. Nun können Sie die finalen Startaufgaben in DATEV Lohn mit
Hilfe eines Assistenten durchführen.
Je nach Größe des Mandanten und der bisherigen Stammdaten-Qualität
sind Nacharbeiten notwendig.