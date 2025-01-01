Geplanter Umstellungszeitraum
Frühjahr 2027 bis Ende 2029
Davon profitieren Sie
- Abrechnung ohne Wartezeiten: Die neue DATEV-Cloud-Anwendung DATEV Lohn bietet Ihnen eine Abrechnung ohne Wartezeit. Auch die Abrechnungsvorschau für Mitarbeiter (Probeabrechnung) ist in Sekundenschnelle verfügbar.
- Kontrolle vor der Abrechnung: Bevor Sie den eigentlichen Monatsabschluss (die Lohnabrechnung) durchführen, können Sie sich einen Überblick über Zahlungen, anstehende Datenübermittlungen für Mitarbeiter oder Unternehmen und den Buchungsbeleg verschaffen
- Moderne Schnittstellen
- Erweiterung der Nachberechnungstiefe: Mit Start der Abrechnung in DATEV Lohn baut sich die Nachberechnungstiefe sukzessive auf bis zu fünf Jahre auf
- Taggenaue Abrechnung
Umstellungsfahrplan
Der Umstellungsfahrplan unterstützt Sie in jeder Phase Ihrer Umstellung.
1. Informieren
Ablauf der Umstellung
Die Umstellung auf DATEV Lohn startet voraussichtlich Im Frühjahr 2027 und soll nach aktuellem Stand bis Ende 2029 abgeschlossen sein.
DATEV teilt dazu die Mandanten Ihrer Kanzlei in Umstellungszeiträume ein. So stellen wir sicher, dass wir Ihnen die bestmögliche Service- und Beratungsleistungen bieten können.
Ein Wechsel der Umstellungszeiträume ist nicht möglich.
Unser Ziel ist es, möglichst wenige Umstellungszeiträume pro
Kanzlei zu bilden.
Wir informieren Sie ca. 6 Monate vor dem Start Ihrer ersten
Umstellung. Die Umstellung kann dann im 2-monatigen Umstellungszeitraum durch die lohnverantwortende Person vorgenommen werden.
Ablauf der Umstellung – Detailinfos für Lohnsachbearbeiter & Leiter Personalwesen
In DATEV LODAS/DATEV Lohn und Gehalt stellen wir Ihnen die Liste der in den jeweiligen Umstellungszeitraum eingeteilten Mandanten zur Verfügung.
Vor der Umstellung sind vorbereitende Tätigkeiten zwingend notwendig.
Diese können Sie bereits heute durchführen bzw. planen. Eine Aufstellung der
Tätigkeiten finden Sie hier.
Haben Sie alle vorbereitenden Tätigkeiten durchgeführt muss der umstellungsbereite Mandant vor der Umstellung auf DATEV Lohn ein letztes Mal in DATEV LODAS/ DATEV Lohn und Gehalt abgerechnet werden. Hierfür
ist vor der Abrechnung die Erfassung des „Ende-Datums“ mit der letzten
Abrechnung zur Erstellung der DEÜV-Meldungen notwendig. Eine Anleitung finden Sie hier.
Nach der Abrechnung und Kontrolle der Ergebnisse, starten Sie die Datenübernahme von DATEV LODAS/ DATEV Lohn und Gehalt nach DATEV Lohn im DATEV Umstellungscockpit.
Lohnumstellung
Die Umstellung von DATEV LODAS / DATEV Lohn und Gehalt auf DATEV Lohn erfolgt mit DEÜV-Systemwechsel Ab- und Anmeldungen.
Die Meldungen werden automatisiert erstellt, wenn in DATEV LODAS/ DATEV Lohn und Gehalt ein Systemwechseldatum / Ende-Datum für die letzte Abrechnung gesetzt ist. Welche weiteren Meldungen im Rahmen der Umstellung ausgelöst werden, finden Sie hier.
Datenübernahme – Datenumfang
Im Rahmen der Übernahme werden folgende Daten automatisiert nach DATEV Lohn übernommen:
Stammdaten Unternehmen – auf Basis letzter Abrechnungsmonat in LODAS/Lohn und Gehalt
- Stammdaten Mitarbeiter– auf Basis letzter
Abrechnungsmonat in LODAS/Lohn und Gehalt
- Lohnkonto-Ergebniswerte/Mitarbeiter– für das laufende Jahr auf Monatsbasis
- Lohnkonto-Ergebniswerte/Mitarbeiter– für das Vorjahr kumuliert
- Ausgetretene Mitarbeiter: analog aktiven Mitarbeitern
Mehr Informationen finden Sie hier.
Korrekturen nach der Umstellung
Wenn die Umstellung auf DATEV Lohn erfolgreich durchgeführt worden ist, erfolgen die weiteren Abrechnungen mit DATEV Lohn.
Wenn rückwirkende Korrekturen nach der Umstellung notwendig werden, haben Sie die Möglichkeit den letzten abgerechneten Monat in LODAS/Lohn und Gehalt zu wiederholen. Wenn sich Lohnkonto-Ergebniswerte ändern, werden diese automatisch von DATEV übernommen. Stammdatenänderungen sind manuell in DATEV Lohn vorzunehmen.
Mehr Informationen finden Sie hier.
Nutzung Daten Analyse System nach Umstellung
Leistungsumfang und Funktionsvergleich
Ihre Lohnmandanten werden von uns in feste
Umstellungszeiträume eingeteilt.
Prozessveränderungen
Wenn Sie das Produkt DATEV Lohn und Gehalt im Einsatz haben, werden Sie sich in im Abrechnungsprozess von DATEV Lohn sofort wiederfinden.
LODAS Anwender profitieren mit DATEV Lohn vom „umgekehrten
Prozess“. So ist mit DATEV Lohn eine Kontrolle der Abrechnungsergebnisse,
Zahlungen, Datenübermittlungen und des Buchungsbeleges vor der tatsächlichen Abrechnung möglich.
Auch werden die Dokumente aus der Lohnabrechnung sofort nach
der durchgeführten Abrechnung bereitgestellt.
Voraussetzungen
Um DATEV Lohn nutzen zu können benötigen Sie
- PC mit Internetzugang
- SC/SmartLogin
- Vertrag zum Produkt
- Lizenzen und
- Rechte
Demo/Video
Unterstützung
Wir führen Sie mit dem DATEV Umstellungscockpit, den Produkten DATEV LODAS und DATEV Lohn und Gehalt und DATEV Lohn durch den kompletten
Umstellungsprozess.
Um Sie bei der Umstellung bestmöglich zu unterstützen,
bieten wir Ihnen eine Vielzahl verschiedener Unterstützungsangebote. In den
weiteren Phasen der Umstellung, finden Sie jeweils am Ende eine Übersicht der passenden Unterstützungsangebote.
2. Vorbereiten
In diesem Fahrplan finden Sie alle Maßnahmen, wie Sie Ihre Umstellung bestmöglich vorbereiten können.
In den vorbereitenden Maßnahmen sind Aufgaben mit Admin-Rechten vorhanden. Ebenso gibt es eine Vielzahl an Aufgaben, die pro umzustellenden Lohnmandant durchzuführen sind.
Einmalige Aufgaben:
- Basisdaten online für die DATEV-Cloud bereitstellen
- DATEV Lohn bestellen
- Rechte einrichten
- Mandant zentralisieren
- Altdaten bereinigen
- Schulung planen & durchführen
Aufgaben pro Mandant:
- Mandant vorbereiten
- Lohn und Gehalt: Sicherung aktivieren
- Schnittstellen umstellen
- Mandant informieren
- Systemwechseldatum in LODAS erfassen
- Umstellung starten (Datenmigration starten)
- Startaufgaben in DATEV Lohn vornehmen
3. Daten übernehmen und nacharbeiten
Die Umstellung der einzelnen Mandanten erfolgt in drei wesentlichen Schritten:
- Letzte Abrechnung in LODAS/LuG mit Systemwechsel-Datum durchführen.
- Start der Umstellung (= Start der Datenmigration) im DATEV Umstellungscockpit
- Finale Einrichtungsarbeiten in DATEV Lohn
Für Mandanten, die mit DATEV Lohn und Gehalt abgerechnet
werden, müssen zusätzlich die Sicherungen im DATEV-Rechenzentrum abgelegt werden. Weitere Informationen finden Sie hier.
Startaufgaben in DATEV Lohn
Nach Abschluss der erfolgreichen Datenübernahme erhalten Sie
eine Mitteilung. Nun können Sie die finalen Startaufgaben in DATEV Lohn mit
Hilfe eines Assistenten durchführen.
Je nach Größe des Mandanten und der bisherigen Stammdaten-Qualität
sind Nacharbeiten notwendig.