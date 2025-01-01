Ablauf der Umstellung

Die Umstellung auf DATEV Lohn startet voraussichtlich Im Frühjahr 2027 und soll nach aktuellem Stand bis Ende 2029 abgeschlossen sein.

DATEV teilt dazu die Mandanten Ihrer Kanzlei in Umstellungszeiträume ein. So stellen wir sicher, dass wir Ihnen die bestmögliche Service- und Beratungsleistungen bieten können.

Ein Wechsel der Umstellungszeiträume ist nicht möglich.

Unser Ziel ist es, möglichst wenige Umstellungszeiträume pro

Kanzlei zu bilden.

Wir informieren Sie ca. 6 Monate vor dem Start Ihrer ersten

Umstellung. Die Umstellung kann dann im 2-monatigen Umstellungszeitraum durch die lohnverantwortende Person vorgenommen werden.

Ablauf der Umstellung – Detailinfos für Lohnsachbearbeiter & Leiter Personalwesen

In DATEV LODAS/DATEV Lohn und Gehalt stellen wir Ihnen die Liste der in den jeweiligen Umstellungszeitraum eingeteilten Mandanten zur Verfügung.

Vor der Umstellung sind vorbereitende Tätigkeiten zwingend notwendig.

Diese können Sie bereits heute durchführen bzw. planen. Eine Aufstellung der

Tätigkeiten finden Sie hier.

Haben Sie alle vorbereitenden Tätigkeiten durchgeführt muss der umstellungsbereite Mandant vor der Umstellung auf DATEV Lohn ein letztes Mal in DATEV LODAS/ DATEV Lohn und Gehalt abgerechnet werden. Hierfür

ist vor der Abrechnung die Erfassung des „Ende-Datums“ mit der letzten

Abrechnung zur Erstellung der DEÜV-Meldungen notwendig. Eine Anleitung finden Sie hier.

Nach der Abrechnung und Kontrolle der Ergebnisse, starten Sie die Datenübernahme von DATEV LODAS/ DATEV Lohn und Gehalt nach DATEV Lohn im DATEV Umstellungscockpit.

Lohnumstellung

Die Umstellung von DATEV LODAS / DATEV Lohn und Gehalt auf DATEV Lohn erfolgt mit DEÜV-Systemwechsel Ab- und Anmeldungen.

Die Meldungen werden automatisiert erstellt, wenn in DATEV LODAS/ DATEV Lohn und Gehalt ein Systemwechseldatum / Ende-Datum für die letzte Abrechnung gesetzt ist. Welche weiteren Meldungen im Rahmen der Umstellung ausgelöst werden, finden Sie hier.

Datenübernahme – Datenumfang

Im Rahmen der Übernahme werden folgende Daten automatisiert nach DATEV Lohn übernommen:

Stammdaten Unternehmen – auf Basis letzter Abrechnungsmonat in LODAS/Lohn und Gehalt

Stammdaten Mitarbeiter– auf Basis letzter

Abrechnungsmonat in LODAS/Lohn und Gehalt

Abrechnungsmonat in LODAS/Lohn und Gehalt Lohnkonto-Ergebniswerte/Mitarbeiter– für das laufende Jahr auf Monatsbasis

Lohnkonto-Ergebniswerte/Mitarbeiter– für das Vorjahr kumuliert

Ausgetretene Mitarbeiter: analog aktiven Mitarbeitern

Mehr Informationen finden Sie hier.

Korrekturen nach der Umstellung

Wenn die Umstellung auf DATEV Lohn erfolgreich durchgeführt worden ist, erfolgen die weiteren Abrechnungen mit DATEV Lohn.

Wenn rückwirkende Korrekturen nach der Umstellung notwendig werden, haben Sie die Möglichkeit den letzten abgerechneten Monat in LODAS/Lohn und Gehalt zu wiederholen. Wenn sich Lohnkonto-Ergebniswerte ändern, werden diese automatisch von DATEV übernommen. Stammdatenänderungen sind manuell in DATEV Lohn vorzunehmen.

Mehr Informationen finden Sie hier.

Nutzung Daten Analyse System nach Umstellung

Leistungsumfang und Funktionsvergleich

Ihre Lohnmandanten werden von uns in feste

Umstellungszeiträume eingeteilt.

Prozessveränderungen

Wenn Sie das Produkt DATEV Lohn und Gehalt im Einsatz haben, werden Sie sich in im Abrechnungsprozess von DATEV Lohn sofort wiederfinden.

LODAS Anwender profitieren mit DATEV Lohn vom „umgekehrten

Prozess“. So ist mit DATEV Lohn eine Kontrolle der Abrechnungsergebnisse,

Zahlungen, Datenübermittlungen und des Buchungsbeleges vor der tatsächlichen Abrechnung möglich.

Auch werden die Dokumente aus der Lohnabrechnung sofort nach

der durchgeführten Abrechnung bereitgestellt.

Voraussetzungen

Um DATEV Lohn nutzen zu können benötigen Sie

PC mit Internetzugang

SC/SmartLogin

Vertrag zum Produkt

Lizenzen und

Rechte

Demo/Video

Unterstützung

Wir führen Sie mit dem DATEV Umstellungscockpit, den Produkten DATEV LODAS und DATEV Lohn und Gehalt und DATEV Lohn durch den kompletten

Umstellungsprozess.

Um Sie bei der Umstellung bestmöglich zu unterstützen,

bieten wir Ihnen eine Vielzahl verschiedener Unterstützungsangebote. In den

weiteren Phasen der Umstellung, finden Sie jeweils am Ende eine Übersicht der passenden Unterstützungsangebote. ​

