Die Umstellung auf DATEV Lohn startet voraussichtlich Im Frühjahr 2027 und soll nach aktuellem Stand bis Ende 2029 abgeschlossen sein. DATEV teilt dazu die Mandanten Ihrer Kanzlei in Umstellungszeiträume ein. So stellen wir sicher, dass wir Ihnen die bestmögliche Service- und Beratungsleistungen bieten können. Ein Wechsel der Umstellungszeiträume ist nicht möglich. Unser Ziel ist es, möglichst wenige Umstellungszeiträume pro Kanzlei zu bilden. Wir informieren Sie ca. 6 Monate vor dem Start Ihrer ersten Umstellung. Die Umstellung kann dann im 2-monatigen Umstellungszeitraum durch die lohnverantwortende Person vorgenommen werden.