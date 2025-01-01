DATEV SmartTransfer ist ein Online-Portal für den sicheren elektronischen Austausch von Geschäftsdokumenten wie Rechnungen, Gutschriften und Mahnungen zwischen Geschäftspartnern.
Mit der Lösung können Sie E-Rechnungen empfangen, versenden und in Ihren ERP-Systemen weiterverarbeiten. DATEV SmartTransfer ist insbesondere für Unternehmen geeignet, die große Datenmengen empfangen oder versenden und individuelle Anforderungen haben. Dazu zählen z. B. der Empfang und Versand von besonderen Datensatzformaten oder verschiedenen Dokumententypen sowie die Anbindung an vor- und nachgelagerte Systeme.
E-Rechnungseingang mit DATEV SmartTransfer im Überblick
Mit DATEV SmartTransfer können Sie einfach Geschäftsdokumente, wie die E-Rechnung, empfangen und in Ihren Warenwirtschaftssystemen weiterverarbeiten.
- Sie erhalten die E-Rechnung per Zustellung über ein Netzwerk zum Austausch von Geschäftsdokumenten (z.B. TRAFFIQX® oder Peppol) und können diese über DATEV SmartTransfer direkt digital empfangen.
- Sie erhalten die E-Rechnung per E-Mail und können diese über DATEV SmartTransfer digital empfangen.
- Aus DATEV SmartTransfer können Sie die E-Rechnung an Ihre nachgelagerten ERP- und Weiterverarbeitungsprogramme zur Prüfung, Buchung und Zahlung übertragen.
- Optional können Sie auch die Rechnung an DATEV Unternehmen online für die Zusammenarbeit mit Ihrer Steuerberatungskanzlei weiterleiten.
Ihre Vorteile
Ihre DATEV-Produkte für die E-Rechnung
DATEV SmartTransfer
Mit DATEV SmartTransfer können Sie E-Rechnungen empfangen und in Ihren ERP-Systemen weiterverarbeiten. Darüber hinaus unterstützt Sie DATEV SmartTransfer bei der Automatisierung der Prozesse rund um die Eingangsrechnung.
(Optional) DATEV Unternehmen online
DATEV Unternehmen online und die zusätzlichen Module unterstützen Sie und Ihre Steuerberatungskanzlei lückenlos - vom Eingang der Rechnungen und Belege über deren Prüfung, Freigabe und Bearbeitung bis zur Bezahlung.