DATEV SmartTransfer ist ein Online-Portal für den sicheren elektronischen Austausch von Geschäftsdokumenten wie Rechnungen, Gutschriften und Mahnungen zwischen Geschäftspartnern.

Mit der Lösung können Sie E-Rechnungen empfangen, versenden und in Ihren ERP-Systemen weiterverarbeiten. DATEV SmartTransfer ist insbesondere für Unternehmen geeignet, die große Datenmengen empfangen oder versenden und individuelle Anforderungen haben. Dazu zählen z. B. der Empfang und Versand von besonderen Datensatzformaten oder verschiedenen Dokumententypen sowie die Anbindung an vor- und nachgelagerte Systeme.

E-Rechungsausgang - SmartTransfer

E-Rechnungseingang mit DATEV SmartTransfer im Überblick

Mit DATEV SmartTransfer können Sie einfach Geschäftsdokumente, wie die E-Rechnung, empfangen und in Ihren Warenwirtschaftssystemen weiterverarbeiten.

  • Sie erhalten die E-Rechnung per Zustellung über ein Netzwerk zum Austausch von Geschäftsdokumenten (z.B. TRAFFIQX® oder Peppol) und können diese über DATEV SmartTransfer direkt digital empfangen.
  • Sie erhalten die E-Rechnung per E-Mail und können diese über DATEV SmartTransfer digital empfangen.
  • Aus DATEV SmartTransfer können Sie die E-Rechnung an Ihre nachgelagerten ERP- und Weiterverarbeitungsprogramme zur Prüfung, Buchung und Zahlung übertragen.
  • Optional können Sie auch die Rechnung an DATEV Unternehmen online für die Zusammenarbeit mit Ihrer Steuerberatungskanzlei weiterleiten.

Ihre Vorteile

  • Effiziente Verarbeitung von E-Rechnungen

    E-Rechnungen in speziellen Datensatzformaten (z. B. EDI und IDoc) empfangen (und versenden)​

  • Einfaches Hinzufügen von Anlagen

    Das Anfügen von Anlagen, wie Lieferscheine und Angebote, ist im Eingangsprozess möglich

  • Komfortable Anbindung von Systemen

    Vor- und nachgelagerte Systeme per Schnittstellen anbinden​

  • Ganzheitlicher Austausch von Geschäftsdokumenten

    Elektronische Geschäftsdokumente gesamtheitlich austauschen (Angebots-, Bestell- und Rechnungsdaten)​

  • Professionelle Unterstützung bei der Digitalisierung

    Beratung und Unterstützung bei der Digitalisierung Ihrer Rechnungsprozesse mit speziellen Datensatzformaten

Ihre DATEV-Produkte für die E-Rechnung

DATEV SmartTransfer

Mit DATEV SmartTransfer können Sie E-Rechnungen empfangen und in Ihren ERP-Systemen weiterverarbeiten. Darüber hinaus unterstützt Sie DATEV SmartTransfer bei der Automatisierung der Prozesse rund um die Eingangsrechnung.

(Optional) DATEV Unternehmen online

DATEV Unternehmen online und die zusätzlichen Module unterstützen Sie und Ihre Steuerberatungskanzlei lückenlos - vom Eingang der Rechnungen und Belege über deren Prüfung, Freigabe und Bearbeitung bis zur Bezahlung.

