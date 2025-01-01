Was ist das Besondere an der Niederlassung Dresden?

Wir bieten unseren Gästen ein perfektes Ambiente zum Lernen, Diskutieren, Debattieren und Netzwerken - in einem sehr ansprechenden Umfeld mit modernster Technik. Wir sind in der Dresdner Neustadt an der Elbe, direkt beim Rosengarten. Dort sind wir über die unterschiedlichen Verkehrswege gut erreichbar.

Womit engagieren wir uns für unsere Mitglieder und deren Mandanten hier vor Ort?

Wir sind persönliche Ansprechpartner vor Ort für unsere Kunden in der Region und geben DATEV ein Gesicht. Wir bieten gerne Raum und Gelegenheit für alles, was uns zusammenbringt: Mitglieder – Mandanten – DATEV.

Was gibt es darüber hinaus über uns noch Wissenswertes?

Dresden war die erste DATEV-Niederlassung in den neuen Bundesländern und wurde vor der Währungsunion eröffnet.