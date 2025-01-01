Wir sind für Sie da!
Das Team der Niederlassung Dresden heißt Sie herzlich willkommen! Wir koordinieren Ihre Termine mit unseren Mitarbeitern, begleiten Sie während der Seminare in unserer Niederlassung und stehen Ihnen jederzeit für Ihre Fragen zur Verfügung.
Ihr Weg zu uns
Unsere Adresse:
Hoyerswerdaer Str. 12
01099 Dresden
Parkmöglichkeiten an der Niederlassung sind vorhanden.
Unsere Niederlassung befindet sich in unmittelbarer Nähe zu den Straßenbahnhaltestellen "Rosa-Luxemburg-Platz" (Linien 6 und 13) sowie "Bautzner Straße/Rothenburger Straße" (Linien 6, 11 und 13). Der wichtige Verkehrsknotenpunkt "Bahnhof Dresden-Neustadt" liegt nicht weit entfernt und ist mit der Niederlassung via der Straßenbahnlinien 6 und 11 verbunden.
Unsere Besprechungs- und Seminarräume
Egal, ob Besprechung, Seminar oder Veranstaltung: unsere hochwertig ausgestatteten, lichtdurchfluteten und modernen Seminar- und Besprechungsräume eignen sich für jeden Anlass. Sie können unsere Räume auch für Ihre Veranstaltungen buchen und nutzen.
Bitte senden Sie Ihre Buchungsanfrage an: dresden@datev.de
Seminarraum 'Pillnitz'
- 12 Plätze
- 76 Quadratmeter
- Ausstattung: Beamer, Whiteboard, 12 PCs
- Bestuhlung: Parlamentarisch
Workshop-Raum 'Moritzburg'
- 16 Plätze
- 50 Quadratmeter
- Ausstattung: Großmonitor, Beamer, Videokonferenzsystem, Whiteboard
- Bestuhlung: U-Form und Parlamentarisch
Besprechungsraum 'Wackerbarth'
- 16 Plätze bei Bestuhlung in U-Form
- 24 Plätze bei parlamentarischer Bestuhlung
- 50 Quadratmeter
- Ausstattung: Großmonitor, Videokonferenzsystem, Whiteboard
Drei Fragen an den Niederlassungsleiter Torsten Hehenberger
Was ist das Besondere an der Niederlassung Dresden?
Wir bieten unseren Gästen ein perfektes Ambiente zum Lernen, Diskutieren, Debattieren und Netzwerken - in einem sehr ansprechenden Umfeld mit modernster Technik. Wir sind in der Dresdner Neustadt an der Elbe, direkt beim Rosengarten. Dort sind wir über die unterschiedlichen Verkehrswege gut erreichbar.
Womit engagieren wir uns für unsere Mitglieder und deren Mandanten hier vor Ort?
Wir sind persönliche Ansprechpartner vor Ort für unsere Kunden in der Region und geben DATEV ein Gesicht. Wir bieten gerne Raum und Gelegenheit für alles, was uns zusammenbringt: Mitglieder – Mandanten – DATEV.
Was gibt es darüber hinaus über uns noch Wissenswertes?
Dresden war die erste DATEV-Niederlassung in den neuen Bundesländern und wurde vor der Währungsunion eröffnet.