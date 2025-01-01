Was ist das Besondere an der Niederlassung Düsseldorf?

Düsseldorf hat als Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen einiges zu bieten. Morgens einen Kaffee am Rhein trinken, danach über die KÖ schlendern, einen Abstecher in einem der vielen Museen, wie dem Kunstpalast, machen und anschließend Japanisch an der Immermannstraße essen. Düsseldorf steht für modern, traditionsbewusst und multikulturell. All das findet man auch in unserer DATEV-Niederlassung wieder.

Womit engagieren wir uns für unsere Mitglieder und deren Mandanten hier vor Ort?

Kundenbetreuung und Kundenzufriedenheit stehen bei uns an erster Stelle. Von uns kriegt man nicht genug - Anwenderschulungen, Info-Veranstaltungen für Bestands- und Neukunden und vieles mehr. In unserer Niederlassung ist alles möglich! Wir sind gern Gastgeber!

Was gibt es darüber hinaus über uns noch Wissenswertes?

Ob mit Auto, Bahn oder Flieger – unsere Niederlassung ist mittendrin. Und Sie planen ein mehrtägiges Seminar in Düsseldorf? Dann machen Sie einen Städtetrip draus: der Landtag, ein Spiel von Fortuna Düsseldorf, Karneval in der Altstadt oder ein Besuch der längsten Theke der Welt - bei uns ist Vieles möglich.