Was ist das Besondere an der Niederlassung Erfurt?

Thüringen ist das grüne Herz Deutschlands – und das nicht nur wegen dem Thüringer Wald, der eines der vielen Wahrzeichen des Freistaats ist. Neben Rennsteig, Wartburg, Nationalpark Hainich und dem Kyffhäuserdenkmal liegt in der Mitte die Blumenstadt Erfurt. Fußläufig zwischen Theater und Domplatz gelegen, freuen wir uns hier auf den Besuch unserer Kundinnen und Kunden.

Womit engagieren wir uns für unsere Mitglieder und deren Mandanten hier vor Ort?

Sowohl für Kanzleien als auch deren Mandanten führen wir in unserer Niederlassung Anwenderseminare durch. Aber auch für Lösungsvorstellungen im Rahmen von Informationsveranstaltungen oder das individuelle Gespräch zwischen Steuerberatenden, Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern und anderen Unternehmen sind wir gerne Gastgeber.

Was gibt es darüber hinaus über uns noch Wissenswertes?

Wir sind 17 Mitarbeitende an unserem Standort, die in der Kundenbetreuung, Softwareberatung, Consulting oder Verwaltung aktiv sind. Wir haben zwei Schulungs- beziehungsweise Besprechungsräume, in denen wir gerne Gastgeber sind. Übrigens: Vernetzen Sie sich gerne mit mir auf LinkedIn oder folgen Sie dem Hashtag #DATEVregional.