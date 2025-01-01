Wir sind für Sie da!
Das Team der Niederlassung Erfurt heißt Sie herzlich willkommen! Wir koordinieren Ihre Termine mit unseren Mitarbeitern, begleiten Sie während der Seminare in unserer Niederlassung und stehen Ihnen jederzeit für Ihre Fragen zur Verfügung.
Ihr Weg zu uns
Unsere Adresse:
Koenbergkstraße 3
99084 Erfurt
Die Parkhäuser am Domplatz (Bechtheimer Str. 1, 99084 Erfurt) und Theater (Theaterplatz 1, 99084 Erfurt) sind in unmittelbarer Nähe zur Niederlassung und können genutzt werden.
Unsere Niederlassung befindet sich in der Nähe zum Domplatz. Die nächstgelegenen Straßenbahnhaltestellen sind 'Erfurt, Theater' (Straßenbahnlinie 2), ‚Brühler Garten‘ (Straßenbahnlinie 4), sowie 'Erfurt, Domplatz Nord' (Straßenbahnlinien 3, 6 sowie Buslinie 90).
Unsere Besprechungs- und Seminarräume
Egal, ob Besprechung, Seminar oder Veranstaltung: unsere hochwertig ausgestatteten, lichtdurchfluteten und modernen Seminar- und Besprechungsräume eignen sich für jeden Anlass. Sie können unsere Räume auch für Ihre Veranstaltungen buchen und nutzen.
Seminarraum 'Rennsteig'
- 12 Plätze
- 59 Quadratmeter
- Ausstattung: Pinnwand, Flipchart, Medienkoffer, Beamer, PC-Schulungsraum
- Bestuhlung: Parlamentarisch
Besprechungsraum 'Eichsfeld'
- 10 Plätze
- 37 Quadratmeter
- Ausstattung: Beamer, Pinnwand, Flipchart, Medienkoffer
- Bestuhlung: Blockform
So können Sie Ihren Raum buchen
Drei Fragen an den Niederlassungsleiter Tino Bräske
Was ist das Besondere an der Niederlassung Erfurt?
Thüringen ist das grüne Herz Deutschlands – und das nicht nur wegen dem Thüringer Wald, der eines der vielen Wahrzeichen des Freistaats ist. Neben Rennsteig, Wartburg, Nationalpark Hainich und dem Kyffhäuserdenkmal liegt in der Mitte die Blumenstadt Erfurt. Fußläufig zwischen Theater und Domplatz gelegen, freuen wir uns hier auf den Besuch unserer Kundinnen und Kunden.
Womit engagieren wir uns für unsere Mitglieder und deren Mandanten hier vor Ort?
Sowohl für Kanzleien als auch deren Mandanten führen wir in unserer Niederlassung Anwenderseminare durch. Aber auch für Lösungsvorstellungen im Rahmen von Informationsveranstaltungen oder das individuelle Gespräch zwischen Steuerberatenden, Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern und anderen Unternehmen sind wir gerne Gastgeber.
Was gibt es darüber hinaus über uns noch Wissenswertes?
Wir sind 17 Mitarbeitende an unserem Standort, die in der Kundenbetreuung, Softwareberatung, Consulting oder Verwaltung aktiv sind. Wir haben zwei Schulungs- beziehungsweise Besprechungsräume, in denen wir gerne Gastgeber sind. Übrigens: Vernetzen Sie sich gerne mit mir auf LinkedIn oder folgen Sie dem Hashtag #DATEVregional.