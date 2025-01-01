Was ist das Besondere an der Niederlassung Frankfurt?

Frankfurt am Main in die europäische Bankenmetropole und unsere Niederlassung liegt direkt am "Eingangstor zum Bankenviertel". Eingebunden in die international bekannte Frankfurter Skyline "Mainhattan" befindet sich unser sehr imposantes Gebäude direkt am Mainufer. Das "Gerippte", wie der Westhafentower in Frankfurt von Einheimischen genannt wird, ist dem typischen Frankfurter Apfelweinglas nachempfunden. Durch die große Internationalität ist in Frankfurt immer was los - businessmäßig genauso wie kulturell. Ein Hingucker im Umkreis der Niederlassung ist mit Sicherheit die "neue" Frankfurter Altstadt. Neu gebaut, aber im Stil von "Alt-Frankfurt".

Womit engagieren wir uns für unsere Mitglieder und deren Mandanten hier vor Ort?

Wir bieten für unsere Mitglieder und deren Mandanten zu allen unseren Softwarelösungen Anwenderseminare an. Vom Halbtagesseminar bis zum umfassenden 4-Tages-Seminar ist alles rund um die kaufmännischen Prozesse für unsere Steuerberater, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und deren Mandanten dabei. Unser Team vor Ort betreut und begleitet unsere Besucher durch den Tag. Sei es die herzliche Begrüßung zu Beginn des Seminartages, die loungige Pausenatmosphäre mit Blick auf den Main oder das Gespräch unter den Teilnehmern. Die DATEV-Niederlassung ist ein Ort des Treffens und des Austausches. Aber nicht nur für Anwenderseminare stehen wir als Pate zur Verfügung. Ebenso führen wir Informationsveranstaltungen und intensive Vier-Augengespräche mit unseren Mitgliedern durch. Technisch hoch modern ausgestattete Seminar-, Veranstaltungs- und Meetingräume ermöglichen klassische Veranstaltungen, aber auch hybride und rein virtuelle Formate. Wir freuen uns auf unsere Besucher. Wir sind gerne Gastgeber und Host!

Was gibt es darüber hinaus über uns noch Wissenswertes?

Unsere Niederlassung hat 40 Mitarbeitende, die in der Kundenbetreuung, Softwareberatung, Consulting oder Verwaltung aktiv sind. Wir haben vier Schulungs- beziehungsweise Besprechungsräume, in denen wir sehr gerne Gastgeber sind und die Sie für Ihre Veranstaltungen buchen können. Übrigens: Vernetzen Sie sich gerne mit mir auf LinkedIn oder folgen Sie den Hashtags #DATEVregional und #DATEVNiederlassungFrankfurt.