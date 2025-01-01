Was ist das Besondere an der Niederlassung Stuttgart?

Stuttgart als Landeshauptstadt von Baden-Württemberg liegt im Herzen des Landes. Das Zentrum und der Großteil des Stadtgebiets liegen in einem Talkessel, der von Weinbergen umrahmt ist, die immer wieder tolle Aussichtspunkte bieten. Das Highlight ist der Stuttgarter Fernsehturm – der erste seiner Art weltweit. Nicht nur die Vergangenheit ist geprägt durch Pioniergeist (z.B. im Automobilbau), sondern auch heute noch entstehen durch eine unternehmerische Vielfalt viele Innovationen auf Basis eines breiten Mittelstands und Weltkonzernen. Stuttgart bietet viel Kultur und Freizeitmöglichkeiten, Events wie den Cannstatter Wasen und steht für Sportbegeisterung - vor allem in der Leichtathletik und mit "seinem" VfB.

Womit engagieren wir uns für unsere Mitglieder und deren Mandanten hier vor Ort?

Die Niederlassung soll Zentrum des gemeinsamen Miteinanders werden – sowohl in Zusammenarbeit mit unseren Mitgliedern, Kunden und Partnern als auch für unsere Mitarbeiter. Um die gemeinsame Zukunft zu gestalten.

Was gibt es darüber hinaus über uns noch Wissenswertes?

Die Niederlassung liegt im Stuttgarter Süden und ist mit Auto, Bahn, Flugzeug und ÖNPV sehr gut zu erreichen. Sie ist Heimat für ca. 50 Mitarbeiter und wurde in 2020 komplett modernisiert. Neben diversen Besprechungs- und Schulungsräumen ist der räumlich wie technisch multifunktionale Veranstaltungsraum mit 120 Quadratmeter das Herzstück der Niederlassung.