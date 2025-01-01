Wir Sind für Sie da!
Das Team der Niederlassung Stuttgart heißt Sie herzlich willkommen! Wir koordinieren Ihre Termine mit unseren Mitarbeitern, begleiten Sie während der Seminare in unserer Niederlassung und stehen Ihnen jederzeit für Ihre Fragen zur Verfügung.
Ihr Weg zu uns
Unsere Adresse:
Wankelstrasse 14
70563 Stuttgart
Parkmöglichkeiten gibt es im P+R-Parkhaus (Zusestr. 30, 70563 Stuttgart). Von hier aus erreichen Sie innerhalb von circa fünf Minuten Fußweg die Niederlassung.
Innerhalb von zwölf Minuten bringt Sie die S-Bahn vom Hauptbahnhof und in 15 Minuten vom Flughafen (Linien S1, S2 und S3) zur S-Bahnhaltestelle 'Österfeld'.An der S-Bahnhaltestelle 'Österfeld' bitte der DATEV-Beschilderung folgen.
Unsere Besprechungs- und Seminarräume
Egal, ob Besprechung, Seminar oder Veranstaltung: unsere hochwertig ausgestatteten, lichtdurchfluteten und modernen Seminar- und Besprechungsräume eignen sich für jeden Anlass. Sie können unsere Räume auch für Ihre Veranstaltungen buchen und nutzen.
Bitte senden Sie Ihre Buchungsanfrage an: stuttgart@datev.de
Besprechungsraum 'Gustav Schwab'
- je nach Bestuhlung 12 bis 14 Plätze
- 40 Quadratmeter
- Ausstattung: Videokonferenzsystem mit Großmonitor (Whiteboard+Touch),
Beamer, Lautsprecheranlage, Medienkoffer, Presenter, Funk-Set
- Bestuhlung: U-Form, Blockform
Besprechungsraum 'Friedrich Hölderlin'
- je nach Bestuhlung 20 bis 24 Plätze
- 80 Quadratmeter
- Ausstattung: Beamer, Lautsprecheranlage, Mikrofonanlage, Digitales Flipchart, Flipchart, Metaplan-Wände, Medienkoffer, Presenter, Funk-Set
- Bestuhlung: U-Form, Parlamentarisch, Blockform
Besprechungsraum-Kombination 'Schwab + Hölderlin'
- je nach Bestuhlung 24 bis 75 Plätze
- 120 Quadratmeter
- Ausstattung: Beamer, Medienkoffer, Videokonferenzsystem mit Großmonitor, Lautsprecher- und Mikrofonanlage
- Bestuhlung: Blockform, U-Form, Parlamentarisch und Kino möglich
Seminarraum 'Wilhelm Hauff'
- 13 Plätze
- 70 Quadratmeter
- Ausstattung: Seminar-PC's, Beamer, Digitales Flipchart, Flipchart, Medienkoffer, Presenter
- Bestuhlung: Parlamentarisch
Seminarraum 'Eduard Mörike'
- 13 Plätze
- 70 Quadratmeter
- Ausstattung: Seminar-PC's, Beamer, Digitales Flipchart, Flipchart, Medienkoffer, Presenter
- Bestuhlung: Parlamentarisch
So können Sie Ihren Raum buchen
Drei Fragen an den Niederlassungsleiter Sebastian Thomas
Was ist das Besondere an der Niederlassung Stuttgart?
Stuttgart als Landeshauptstadt von Baden-Württemberg liegt im Herzen des Landes. Das Zentrum und der Großteil des Stadtgebiets liegen in einem Talkessel, der von Weinbergen umrahmt ist, die immer wieder tolle Aussichtspunkte bieten. Das Highlight ist der Stuttgarter Fernsehturm – der erste seiner Art weltweit. Nicht nur die Vergangenheit ist geprägt durch Pioniergeist (z.B. im Automobilbau), sondern auch heute noch entstehen durch eine unternehmerische Vielfalt viele Innovationen auf Basis eines breiten Mittelstands und Weltkonzernen. Stuttgart bietet viel Kultur und Freizeitmöglichkeiten, Events wie den Cannstatter Wasen und steht für Sportbegeisterung - vor allem in der Leichtathletik und mit "seinem" VfB.
Womit engagieren wir uns für unsere Mitglieder und deren Mandanten hier vor Ort?
Die Niederlassung soll Zentrum des gemeinsamen Miteinanders werden – sowohl in Zusammenarbeit mit unseren Mitgliedern, Kunden und Partnern als auch für unsere Mitarbeiter. Um die gemeinsame Zukunft zu gestalten.
Was gibt es darüber hinaus über uns noch Wissenswertes?
Die Niederlassung liegt im Stuttgarter Süden und ist mit Auto, Bahn, Flugzeug und ÖNPV sehr gut zu erreichen. Sie ist Heimat für ca. 50 Mitarbeiter und wurde in 2020 komplett modernisiert. Neben diversen Besprechungs- und Schulungsräumen ist der räumlich wie technisch multifunktionale Veranstaltungsraum mit 120 Quadratmeter das Herzstück der Niederlassung.